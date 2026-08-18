Los inéditos videos de la última captura del "Chapo" Guzmán: "Nadie puede decir que le he robado"

Más de una década después de la captura definitiva de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, salieron a la luz tres videos que muestran distintos momentos posteriores a su detención en Los Mochis, Sinaloa, el 8 de enero de 2016, cuando el entonces líder del Cártel de Sinaloa volvió a quedar en manos de las autoridades mexicanas.
Las imágenes, difundidas por el periodista Héctor de Mauleón en El Universal, permiten observar al narcotraficante dentro de una habitación del Hotel & Suites Doux, donde permaneció bajo custodia mientras las autoridades esperaban la llegada de refuerzos para trasladarlo a Ciudad de México.
Uno de los videos muestra a Guzmán Loera frente al lavabo de la habitación número 51. El capo se lava el rostro y, en medio de la conversación con los agentes que lo custodian, pregunta si el jabón podría hacerle daño en los ojos.
La escena corresponde a los momentos posteriores a una intensa persecución que comenzó durante la madrugada. Guzmán había conseguido escapar de un operativo de la Secretaría de Marina a través del sistema de alcantarillado, acompañado por Orso Iván Gastélum, “El Cholo Iván”, uno de sus principales hombres de confianza.
Ambos lograron salir de una alcantarilla únicamente con ropa interior y posteriormente habrían robado dos vehículos para intentar abandonar la zona. Sin embargo, el recorrido terminó cuando agentes de la entonces Policía Federal localizaron a los fugitivos después de que la conductora de uno de los automóviles alertara a las autoridades.
Tras su captura, Guzmán y Gastélum fueron llevados al hotel mientras se esperaba la llegada de elementos federales. La medida buscaba evitar que integrantes de la organización criminal intentaran rescatar al líder del grupo.
Otro de los materiales difundidos registra el traslado de “El Chapo” en un vehículo hacia el hangar desde donde sería llevado a la capital mexicana. Durante el recorrido, un agente le pregunta cómo se encuentra y si había recibido algún golpe durante su detención. “Todo bien, gracias”, responde Guzmán, quien niega haber sido maltratado por los agentes.
Pero el tercer video es el que contiene una de las conversaciones más llamativas. En las imágenes, Guzmán Loera dialoga con integrantes de las fuerzas de seguridad sobre otros grupos criminales, entre ellos Los Zetas, y habla de la relación que, según él, debía mantenerse entre las organizaciones delictivas y las autoridades.
Al ser cuestionado sobre lo que podría ocurrir después de su captura, el capo sostiene que sus hombres no deberían enfrentarse con el Gobierno. “A mí no me conviene que la gente pelee con el gobierno”, afirma durante la conversación. Guzmán también intenta establecer diferencias entre su organización y Los Zetas al señalar que estos se dedicaban, según su versión, a actividades como robos y secuestros, mientras que él aseguraba haber comenzado en el cultivo y tráfico de marihuana.
La captura de enero de 2016 puso fin a la tercera etapa de una persecución que había convertido a Guzmán en uno de los criminales más buscados de México. Antes de esa detención, había escapado en 2001 del penal de Puente Grande, en Jalisco, en un episodio rodeado de versiones sobre corrupción penitenciaria, y en julio de 2015 volvió a fugarse, esta vez del penal de máxima seguridad del Altiplano mediante un túnel que llegaba hasta la zona de la regadera de su celda. Después de su recaptura, Guzmán fue extraditado a Estados Unidos, donde posteriormente fue declarado culpable de múltiples delitos relacionados con el narcotráfico. Actualmente cumple cadena perpetua más 30 años de prisión en la penitenciaría federal ADX Florence, en Colorado.