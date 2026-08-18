Policía Nacional suma a sus filas a recordado exgoleador del fútbol de Honduras

En el caso de Moncada, esa nueva etapa está vinculada directamente con la seguridad pública. El exgoleador dejó atrás los botines y la competencia profesional para asumir las responsabilidades propias de un integrante de la Policía Nacional. Su presente es muy diferente al que vivió durante sus años como futbolista, pero mantiene como parte de su historia personal todo lo aprendido durante su paso por el deporte.