Sale a la luz que pareja de Cinthya Tamez tenía amante y novia: Paola y Daniela publicaron fotos

Daniela Esmeralda también publicó un mensaje dedicado a Leodegario, en el que aseguró que la muerte de él los separó cuando todavía tenían mucho por vivir. “Te arrebataron de mí faltándonos tanto. No soportaron lo nuestro, que solo tú y yo sabíamos”, escribió. También manifestó que lo extrañaría y agradeció los momentos que compartieron: “Gracias por hacerme tan feliz”.