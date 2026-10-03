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Sale a la luz que pareja de Cinthya Tamez tenía amante y novia: Paola y Daniela publicaron fotos

Tras la muerte de Leodegario Moya Garza, Paola Villarreal y Daniela Esmeralda publicaron fotos y mensajes que revelan detalles de su vida sentimental. Cinthya Tamez lo descubrió

  • Actualizado: 03 de octubre de 2026 a las 17:02 -
  • Bladimir Ocon
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La vida sentimental de Leodegario Moya Garza, pareja de Cinthya Abigail Tamez Rivera, tomó relevancia tras el multihomicidio ocurrido en el fraccionamiento Los Nogales, en Montemorelos, Nuevo León, México, luego de que Paola Villarreal y Daniela Esmeralda publicaran fotografías y mensajes relacionados con el hombre.
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“Yo sé que nunca dejaste de amarme. Todos saben lo mucho que te amé, y te amaré siempre, mi chiquito. Te cuidé lo más que pude, mi JR. Quisiera que esto no fuera verdad. Siempre serás el amor de mi vida”, escribió Daniela en otra publicación, en la que expresó su dolor por el fallecimiento.
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En la misma publicación, Paola aseguró que cuidaría de los hijos de ambos, recordando que Leodegario le decía que no había nadie que pudiera cuidarlos mejor que ella. “Cuidaré de nuestros hijos como tú me decías”, escribió antes de despedirse: “Descansa en paz, mi novio eterno”.
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Daniela Esmeralda también publicó un mensaje dedicado a Leodegario, en el que aseguró que la muerte de él los separó cuando todavía tenían mucho por vivir. “Te arrebataron de mí faltándonos tanto. No soportaron lo nuestro, que solo tú y yo sabíamos”, escribió. También manifestó que lo extrañaría y agradeció los momentos que compartieron: “Gracias por hacerme tan feliz”.
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Paola Villarreal compartió un mensaje de despedida para Leodegario Moya Garza, en el que expresó el dolor que le provocaba su muerte. “No sé de dónde sacaré más fuerzas para seguir, solo sé que aunque no me despedí de ti, quiero que sepas en mis sueños que te perdono y que te voy a amar siempre”, escribió.
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En otro mensaje, Daniela aseguró que se quedaba tranquila porque, según dijo, Leodegario disfrutó al máximo sus últimos días. “Te quiero con el alma. Un beso al cielo, mi amor”, escribió. La mujer también recordó que pocos días antes había estado con él y que acostumbraba abrazarla.
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Las publicaciones de ambas mujeres comenzaron a circular después de la muerte de Moya Garza y muestran la cercanía que aseguraban haber mantenido con él.
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Una de las mujeres escribió que Leodegario Moya Garza “siempre serás el amor de mi vida”, mientras otra lo recordó como su “novio eterno”.
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Las publicaciones generaron comentarios sobre la vida sentimental del hombre y abrieron interrogantes sobre las relaciones que habría mantenido antes de su muerte.
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Sin embargo, la información disponible no confirma oficialmente que todas esas relaciones hayan ocurrido al mismo tiempo ni establece que Paola Villarreal y Daniela Esmeralda fueran simultáneamente pareja de Moya Garza.
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Las publicaciones sí muestran que distintas mujeres afirmaban haber tenido una relación cercana con él y que decidieron expresar públicamente su dolor tras conocer su fallecimiento.
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El caso cobró notoriedad después de que las autoridades localizaran sin vida a cinco integrantes de una familia en distintos puntos de Montemorelos.
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Las víctimas fueron identificadas como Cinthya Abigail Tamez Rivera, Leodegario Moya Garza y sus tres hijos: Gustavo, Cristian o Christian y Bruno.
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De acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, Tamez Rivera habría disparado contra su pareja durante una madrugada marcada por una discusión.
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La principal línea de investigación señala que posteriormente habría atacado a sus dos hijos mayores dentro de la vivienda ubicada en el fraccionamiento Los Nogales.
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Después de esos hechos, según la reconstrucción preliminar, Tamez Rivera habría salido de la vivienda en una camioneta Jeep roja junto con su hijo menor, Gustavo.
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El menor fue localizado posteriormente sin vida junto a su madre dentro del vehículo, en el fraccionamiento Los Fresnos.
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Las autoridades localizaron primero los cuerpos de Cinthya Abigail y Gustavo durante la mañana del miércoles 30 de septiembre, en el cruce de las calles El Sabino y Camino a Hualahuitas.
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Posteriormente, las diligencias llevaron a los investigadores hasta una vivienda situada a unos 300 o 400 metros, en el fraccionamiento Los Nogales.
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En ese inmueble fueron encontrados sin vida Leodegario Moya Garza y los otros dos hijos de la pareja.
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La Fiscalía mantiene como principal hipótesis que se trató de un multihomicidio seguido de suicidio, aunque la secuencia de los hechos todavía debe ser confirmada mediante peritajes.
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El fiscal de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que los peritajes balísticos preliminares encontraron coincidencias entre los casquillos localizados en las diferentes escenas y una pistola automática calibre .38.
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El arma fue encontrada en la camioneta donde localizaron a Cinthya Abigail y Gustavo y constituye uno de los principales indicios dentro de la investigación.
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Las autoridades también analizan una posible discusión entre Cinthya Abigail y Leodegario durante la noche o madrugada anterior a los hechos.
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El motivo de ese supuesto conflicto todavía no ha sido establecido por la Fiscalía.
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La investigación también contempla una reunión que habría ocurrido la noche anterior en la vivienda, donde algunas personas consumieron bebidas alcohólicas.
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Durante un cateo fueron encontradas botellas de cerveza y una botella de whisky, mientras las autoridades buscan determinar quiénes estuvieron presentes en la reunión.
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Vecinos de la zona también habrían reportado haber escuchado gritos y disparos durante la madrugada, versiones que deberán ser corroboradas mediante entrevistas y otros elementos.
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A la investigación se sumaron publicaciones atribuidas a la cuenta de TikTok de Cinthya Abigail Tamez Rivera, algunas realizadas pocas horas antes del hallazgo de los cuerpos.
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Entre ellas aparece un mensaje con referencias al rencor y a la posibilidad de causar daños, además de la frase “En otra vida, lo prometo”.
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También circuló un video en el que la mujer aparecía conduciendo un vehículo tipo RZR, aunque las publicaciones, por sí mismas, no permiten establecer el motivo de los hechos ni demostrar responsabilidad penal.
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Las autoridades igualmente investigan las actividades comerciales que realizaba Tamez Rivera, pues personas de la zona señalaron que organizaba tandas y se dedicaba a la compra, venta y rifa de vehículos, cadenas, relojes y teléfonos celulares.
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Hasta ahora, la Fiscalía no ha establecido una relación entre esas actividades y las muertes.
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Mientras avanzan los peritajes balísticos, forenses y toxicológicos, las publicaciones de Paola Villarreal y Daniela Esmeralda mantienen la atención sobre un aspecto distinto del caso: la vida sentimental de Leodegario Moya Garza.
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Las autoridades todavía deben determinar qué ocurrió durante las últimas horas de la familia, quiénes estuvieron presentes en la vivienda y cuál fue el motivo que habría desencadenado los hechos en Montemorelos.
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