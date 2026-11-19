Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró una nueva disminución este jueves 19 de noviembre frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).
Para esta jornada, la tasa de compra se estableció en L26.9123 por dólar, mientras que la venta se fijó en L27.0469.
La cotización refleja una reducción de L0.0033 en ambos valores respecto al miércoles 18 de noviembre, cuando el BCH reportó una tasa de compra de L26.9156 y una de venta de L27.0502. Esta variación representa una nueva apreciación del lempira frente a la moneda estadounidense.
El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones cambiarias en Honduras y tiene incidencia en actividades como las importaciones, las transacciones comerciales y las remesas familiares.
¿Dónde comprar dólares en Honduras?
El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH), mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de sus clientes, entre ellos empresas y ciudadanos.
Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.
¿Cómo se calcula el precio del dólar?
El BCH publica diariamente el tipo de cambio de referencia, tomando como base el resultado de la subasta de divisas. Este valor corresponde al promedio ponderado de las operaciones adjudicadas y sirve como referencia para el mercado cambiario nacional.
La institución actualiza esta información en sus estadísticas cambiarias, donde los ciudadanos pueden consultar los valores oficiales de compra y venta.
Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.