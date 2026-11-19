Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró una nueva disminución este jueves 19 de noviembre frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra se estableció en L26.9123 por dólar, mientras que la venta se fijó en L27.0469.

La cotización refleja una reducción de L0.0033 en ambos valores respecto al miércoles 18 de noviembre, cuando el BCH reportó una tasa de compra de L26.9156 y una de venta de L27.0502. Esta variación representa una nueva apreciación del lempira frente a la moneda estadounidense.