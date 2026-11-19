San Pedro Sula, Honduras. Las personas que soliciten por primera vez su licencia de conducir deberán realizar el trámite en San Pedro Sula o Tegucigalpa, las dos ciudades habilitadas por las autoridades para la emisión de este documento.
La disposición fue anunciada por el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera, quien explicó que la medida busca fortalecer los mecanismos de supervisión institucional, prevenir actos de corrupción y garantizar que la emisión de permisos de conducir se realice conforme a los procedimientos establecidos.
"No queremos policías corruptos, no queremos gente cobrando, no queremos gente dilapidando la reputación de una institución, no queremos delincuentes agrupándose para solicitar licencias de manera fraudulenta. Vamos a tener controles muy fuertes en Tegucigalpa y San Pedro Sula, así que la población va a tener que prepararse para venir a estos lugares. Es para licencias por primera vez", afirmó Oseguera.
Ante esta disposición, la Jefatura Regional de Vialidad y Transporte de la zona noroccidental se prepara para recibir a los ciudadanos que acudirán a realizar las evaluaciones correspondientes y obtener su permiso de conducir.
El subcomisionado Jairo Ramos, jefe regional de Vialidad y Transporte de la zona noroccidental, aseguró a LA PRENSA que San Pedro Sula cuenta con la infraestructura necesaria para atender la demanda de solicitantes provenientes de los diferentes municipios de la región.
Explicó que las instalaciones disponen de áreas de estacionamiento pavimentadas, pistas diseñadas para las pruebas de conducción, un sistema de circuito cerrado para monitorear las evaluaciones e iluminación permanente, lo que permite que los ciudadanos también puedan practicar durante las horas de la noche.
"San Pedro Sula, a nivel nacional, creo que es la instalación policial que tiene la mejor infraestructura para poder recibir a las cientos de personas que a diario vienen", manifestó Ramos.
El funcionario hizo un llamado a quienes tramitarán su licencia por primera vez para que se preparen antes de presentarse a las instalaciones, especialmente mediante la lectura de la Ley de Tránsito.
Detalló que durante el proceso se evalúan conocimientos sobre la legislación vial, señales de tránsito, información de circulación y otros aspectos relacionados con la conducción.
Asimismo, recomendó que los aspirantes practiquen previamente al volante para que tengan mayor facilidad al momento de realizar las pruebas prácticas y puedan aprobar las evaluaciones.
Debido a que San Pedro Sula recibirá a solicitantes de distintos municipios de la zona noroccidental, las autoridades regionales también analizan implementar mecanismos para facilitar el acceso al servicio.
Entre las propuestas está habilitar un horario de atención durante la tarde para las personas que viajen desde otros municipios y que, por la distancia, tengan dificultades para trasladarse desde las primeras horas de la mañana.
Además, Ramos informó que trabajan en la posibilidad de habilitar una plataforma digital para que los ciudadanos puedan programar sus citas en línea.
La propuesta contempla que, después de registrar una solicitud, personal policial se comunique telefónicamente con el ciudadano para confirmar su asistencia y organizar previamente la atención.
"Queremos tener un listado, tener ya el salón preparado. Todo esto es para que la persona tenga un mejor servicio, que sienta comodidad", explicó.
Con estas medidas, la jefatura regional busca organizar la atención de los nuevos solicitantes y evitar inconvenientes ante el incremento de personas que deberán trasladarse hasta San Pedro Sula para obtener su primera licencia de conducir.