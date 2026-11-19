San Pedro Sula, Honduras. Las personas que soliciten por primera vez su licencia de conducir deberán realizar el trámite en San Pedro Sula o Tegucigalpa, las dos ciudades habilitadas por las autoridades para la emisión de este documento.

La disposición fue anunciada por el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera, quien explicó que la medida busca fortalecer los mecanismos de supervisión institucional, prevenir actos de corrupción y garantizar que la emisión de permisos de conducir se realice conforme a los procedimientos establecidos.

"No queremos policías corruptos, no queremos gente cobrando, no queremos gente dilapidando la reputación de una institución, no queremos delincuentes agrupándose para solicitar licencias de manera fraudulenta. Vamos a tener controles muy fuertes en Tegucigalpa y San Pedro Sula, así que la población va a tener que prepararse para venir a estos lugares. Es para licencias por primera vez", afirmó Oseguera.

Ante esta disposición, la Jefatura Regional de Vialidad y Transporte de la zona noroccidental se prepara para recibir a los ciudadanos que acudirán a realizar las evaluaciones correspondientes y obtener su permiso de conducir.

El subcomisionado Jairo Ramos, jefe regional de Vialidad y Transporte de la zona noroccidental, aseguró a LA PRENSA que San Pedro Sula cuenta con la infraestructura necesaria para atender la demanda de solicitantes provenientes de los diferentes municipios de la región.