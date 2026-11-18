Tegucigalpa, Honduras. El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) rastreó pagos ilegales y registros financieros para documentar el presunto esquema de sobornos en el Consulado de Honduras en Atlanta, Georgia, en el que estaría implicada la excónsul Ada Evila Serrano Núñez y otros tres señalados. La investigación federal no se sustentó únicamente en mensajes de WhatsApp, Telegram y conversaciones telefónicas. También incluyó entrevistas a testigos, revisión de registros proporcionados por instituciones financieras y consultas con otros agentes y fuentes policiales, según una declaración jurada presentada ante un tribunal federal de Georgia. El documento fue elaborado por el agente especial del FBI Joshua Berrios, quien detalló parte de las diligencias utilizadas para reconstruir las operaciones atribuidas a Serrano y sus presuntos colaboradores.

De acuerdo con la declaración, dos personas identificadas como “Persona 1” y “Persona 2”, cuyos nombres se mantienen bajo reserva, habrían entregado los pagos ilegales relacionados con los servicios de Consular Services Company. La primera era propietaria de esa empresa privada, registrada en Tennessee, y la segunda trabajaba para la compañía. La firma ofrecía transporte interestatal, programación de citas y preparación de documentos para sus clientes. Según el FBI, Ada Serrano, Mario Antonio Castellanos Velásquez, Luis Euceda Serrano y Ángel Euceda Serrano habrían exigido, solicitado, recibido y aceptado sobornos de las dos personas y de la empresa para facilitar el acceso a los servicios consulares. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Uno de los mecanismos descritos en el expediente consistía en restringir el ingreso al consulado de los clientes de la compañía cuando no se pagaba un soborno por cada cita. Serrano presuntamente instruyó al trabajador identificado como “Empleado consular 1” para que aplicara esa medida y recogiera el dinero en su nombre. Los pagos, según la investigación, estaban relacionados con la autorización, facilitación y priorización de citas. Estas condiciones habrían permitido a Consular Services Company continuar ofreciendo sus servicios y trasladando personas hasta Atlanta para realizar sus trámites. Por otra parte, Natan Parker, primer fiscal federal adjunto de la Fiscalía Federal del Distrito Norte de Georgia, informó que las primeras comparecencias de los señalados ante la jueza magistrada Regina D. Cannon se realizaron el martes 17 de noviembre de 2026, aproximadamente a la 1:30 y 2:30 de la tarde.

Audiencia en el Tribunal de Atlanta

Parker indicó que las audiencias de detención de Ada Serrano y Ángel Euceda están programadas para este jueves 19 de noviembre, a las 2:30 de la tarde. En el caso de la excónsul, la diligencia se desarrollará en la sala 1879 del Tribunal de Atlanta. En tanto, la audiencia de detención de Mario Castellanos y Luis Euceda fue programada para el viernes 20 de noviembre, a las 10:00 de la mañana. El fiscal también confirmó que la jueza Regina D. Cannon nombró el 17 de noviembre al abogado Jay Iyengar Shreenath para representar a Ada Serrano mediante el sistema de asistencia legal financiada por el Estado.

En un caso relacionado con el entorno familiar de la excónsul, la jueza Ada María Euceda, hija de Serrano, enfrenta cuatro denuncias ante la Supervisión General del Poder Judicial. Las quejas fueron presentadas por apoderados legales que conocen procesos en los juzgados de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, donde la funcionaria ejerce actualmente.