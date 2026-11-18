Tres de los ataques ocurrieron en Vallecillo, donde murieron nueve personas, y otro en Pacayales, que dejó tres víctimas mortales.

Yoro, Honduras . La Policía Nacional de Honduras investiga si el asesinato de 12 personas en cuatro tiroteos distintos esta madrugada en una región montañosa del departamento de Yoro , en el norte del país, fue "una posible reacción de estructuras criminales" en represalia a operativos policiales recientes en la zona.

La víctima más joven tenía 3 años y la mayor, 53. No se ha confirmado la edad de tres de las víctimas.

Las primeras líneas de investigación apuntan a "una posible reacción de estructuras criminales ante las intervenciones policiales" en Yoro, indicó este miércoles la Secretaría de Seguridad en un comunicado.

Tras los asesinatos, el presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, convocó a una sesión de urgencia del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), que declaró a Yoro "territorio de alto riesgo" con el objetivo de "neutralizar las actividades delincuenciales" de bandas criminales y pandillas que operan en la zona.

La Secretaría de Seguridad señaló que equipos de investigación de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) han sido desplegados en la zona para procesar las cuatro escenas, identificar a las víctimas y recopilar indicios que permitan esclarecer las circunstancias de los ataques y localizar a los responsables.

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Los hechos se registraron dos días después de que circulara en redes sociales un audio atribuido al Cartel del Diablo, una banda criminal que opera en Yoro, en el que se amenaza de muerte a comerciantes y particulares que proporcionen alimentos o bebidas a policías y militares en el sector.

En los últimos días, las autoridades han intensificado las operaciones en la zona y han capturado a 22 supuestos integrantes de la banda criminal, entre ellos la madre y una hermana menor del presunto cabecilla del Cartel del Diablo, identificado como Esteban Gumercindo Ferrera.

Como parte de las investigaciones, la Policía Nacional elevó a cinco millones de lempiras (185.765 dólares) la recompensa por información que conduzca a la captura de Ferrera, a quien las autoridades acusan de cometer "actos terroristas contra la población".

Al parecer, según un video y fotos que han trascendido en redes sociales, la matanza múltiple se la ha atribuido el Cartel del Diablo, aduciendo que las doce personas fueron asesinadas "por andar dando información a la Policía". EFE