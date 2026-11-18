Yoro, Honduras. El Gobierno de Honduras desplegó equipos de investigación en el municipio de Yorito, departamento de Yoro, para esclarecer la masacre que dejó 12 personas muertas, entre ellas mujeres y niños, durante la madrugada de este miércoles 18 de noviembre. A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad informó este miércoles que la Policía Nacional mantiene equipos especializados en el municipio para investigar los hechos e identificar a los responsables. "Los equipos de investigación se encuentran desplegados en el sector montañoso del municipio de Yorito, departamento de Yoro, para esclarecer los hechos violentos que dejaron como resultado la muerte de 12 personas, entre ellas mujeres y niños", señaló el documento.

De acuerdo con las primeras diligencias, los ataques se registraron en cuatro escenarios: tres en la aldea de Vallecillo y uno en la comunidad de Pacayal. La Secretaría de Seguridad indicó que una de las hipótesis bajo investigación apunta a una posible reacción de estructuras criminales ante las intervenciones policiales desarrolladas en ese sector. Sin embargo, aclaró que esta línea investigativa no constituye una conclusión definitiva sobre los móviles de los hechos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asimismo, el comunicado detalla que equipos especializados de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) trabajan en el procesamiento de las cuatro escenas, la identificación y el análisis del perfil de las víctimas, la recopilación de indicios y otras diligencias técnico-científicas, en coordinación con el Ministerio Público.

Reunión de emergencia

La masacre también fue abordada durante una reunión de emergencia del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, convocada por el presidente Nasry Asfura en Casa Presidencial, según información preliminar sobre el encuentro. En la reunión participan representantes de las Fuerzas Armadas y el ministro de Seguridad, entre otras autoridades encargadas de coordinar las acciones para responder a los hechos violentos y localizar a los responsables.

Temor en Yoro tras masacre

Entre las víctimas del ataque en Pacayal se encuentra Yolanda Olvera, identificada como regidora municipal, junto a integrantes de su familia. Los reportes preliminares también señalan que entre los fallecidos hay menores de edad.