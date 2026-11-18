Yoro. Varios hechos violentos que podrían tener alguna relación han sacudido al departamento de Yoro. Al menos doce personas habrían sido asesinadas a balazos este miércoles en dos lugares distintos.

De momento, entre los fallecidos figura una regidora municipal identificada como Yolanda Olvera. Junto a la funcionaria local, también habrían perdido la vida su esposo, de nombre Elmer, y una de sus hijas, de cuatro años de edad; así como una aseadora de la municipalidad, identificada como Clara Mejía. Este suceso ha generado consternación y terror entre los pobladores de la zona.

Según los reportes preliminares, uno de los hechos sangrientos sucedió alrededor de las 2 de la madrugada, cuando individuos desconocidos habrían atacado a balazos a las víctimas en la aldea El Pacayal, una comunidad ubicada aproximadamente a media hora de distancia del casco urbano del municipio de Yorito.

En ese lugar residía Olvera junto a sus familiares, quienes eran muy conocidos por los habitantes del sector.