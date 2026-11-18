San Pedro Sula, Honduras. Con el objetivo de aliviar el gasto de las familias hondureñas, la Secretaría de Desarrollo Económico anunció la llegada de la denominada Ruta del Huevo a diferentes colonias de San Pedro Sula, una iniciativa que busca acercar alimentos y productos de primera necesidad a precios accesibles.

La jornada se desarrollará cada fin de semana en la ciudad, mediante unidades móviles de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro), que ofrecerán huevo a cuatro lempiras la unidad y a 130 lempiras el cartón de 30 unidades.

Además del huevo, los consumidores podrán adquirir productos de la canasta básica y artículos de limpieza, como parte de la oferta que se trasladará directamente a diferentes sectores de la ciudad.

El ministro de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez, explicó que esta iniciativa se impulsa todos los fines de semana en Tegucigalpa y San Pedro Sula, con el propósito de facilitar el acceso de la población a productos esenciales a precios justos.