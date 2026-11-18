San Pedro Sula, Honduras. Con el objetivo de aliviar el gasto de las familias hondureñas, la Secretaría de Desarrollo Económico anunció la llegada de la denominada Ruta del Huevo a diferentes colonias de San Pedro Sula, una iniciativa que busca acercar alimentos y productos de primera necesidad a precios accesibles.
La jornada se desarrollará cada fin de semana en la ciudad, mediante unidades móviles de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro), que ofrecerán huevo a cuatro lempiras la unidad y a 130 lempiras el cartón de 30 unidades.
Además del huevo, los consumidores podrán adquirir productos de la canasta básica y artículos de limpieza, como parte de la oferta que se trasladará directamente a diferentes sectores de la ciudad.
El ministro de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez, explicó que esta iniciativa se impulsa todos los fines de semana en Tegucigalpa y San Pedro Sula, con el propósito de facilitar el acceso de la población a productos esenciales a precios justos.
Ordóñez destacó la importancia del huevo en la alimentación de los hondureños, al considerarlo una de las principales fuentes de proteína. Según detalló, en Honduras se comercializan alrededor de 170 millones de huevos al mes, por lo que el Gobierno busca contribuir a que este producto llegue a los consumidores a un precio accesible.
Por su parte, el viceministro de Desarrollo Económico, Fernando Fortín, señaló que la estrategia se desarrolla mediante una coordinación entre la Secretaría de Desarrollo Económico y la empresa privada, con el propósito de acercar estos productos a los hogares.
Las primeras jornadas en San Pedro Sula contemplan visitas a las colonias Gracias a Dios y Primavera. La programación se dará a conocer semanalmente para que los habitantes puedan identificar cuándo estarán disponibles las unidades móviles en sus sectores.
La Secretaría de Desarrollo Económico informó que las colonias que serán incluidas en cada recorrido se anunciarán a través de sus redes sociales y canales oficiales.
Con esta modalidad, la Ruta del Huevo busca ampliar la distribución de productos básicos en distintos sectores de San Pedro Sula, donde las familias podrán comprar sin necesidad de desplazarse hasta los mercados o establecimientos comerciales del centro de la ciudad.