Lionel Messi ha decidido romper sus vínculos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y se ha alejado de Claudio 'Chiqui' Tapia, lanzando una fuerte amenaza tras su retiro de la Selección Argentina.
Un verdadero sismo mediático sacude en las últimas horas los cimientos de la AFA luego de que se conociera que Lionel Messi rompió de manera total y definitiva su relación con la entidad que rige el fútbol argentino.
El vínculo personal y comercial entre Lionel Messi y las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezadas por Claudio 'Chiqui' Tapia, atraviesa su peor momento histórico y se encuentra prácticamente roto.
Según revelaron medios argentinos, la paciencia del astro rosarino Leo Messi llegó a su límite absoluto tras una serie de desmanejos administrativos y económicos que salpican a la institución.
El principal motivo de esta abrupta separación es la necesidad imperiosa de Messi por resguardar su inmaculada imagen pública y comercial ante sus patrocinadores internacionales.
La tensión creció exponencialmente a la sombra del denominado 'AFAGate', la compleja trama de sospechas en torno al manejo de fondos y negocios millonarios en dólares que involucra directamente a la cúpula de la AFA y que genera fuertes repercusiones tanto en la Argentina como en el exterior.
Durante años, la alianza entre la familia Messi y el presidente de la AFA parecía indestructible, sosteniéndose bajo el paraguas del éxito deportivo de la Albiceleste.
Sin embargo, los escándalos financieros y la creación de redes de sociedades extranjeras para desviar recursos destinados a los clubes nacionales dinamitaron la confianza, llevando al capitán a replantearse de manera radical su relación institucional con la entidad madre del fútbol argentino.
Ante este escenario insostenible, el entorno legal del capitán convocó a especialistas para redactar un documento formal que ya estaría listo o en camino rumbo a la sede de la AFA. La medida consiste en una severa advertencia judicial para exigir que las autoridades cesen de inmediato en el uso de su nombre, figura, fotografías y cualquier material audiovisual con fines comerciales.
Los conflictos con los sponsors globales del rosarino no son nuevos ni menores. Las fuentes consultadas recuerdan que los asesores de Messi debieron dar explicaciones directas a marcas multinacionales de peso —como su patrocinador oficial de bebidas— luego de que la AFA autorizara de forma unilateral campañas publicitarias locales que chocaban frontalmente con los contratos internacionales del futbolista.
A esto se sumó la enorme decepción que significó la organización de su despedida de la Selección Nacional. El partido homenaje ante el combinado de Benín en el estadio Monumental dejó una pésima impresión debido a fallas organizativas insólitas que la propia dirigencia intentó desviar torpemente, profundizando el fastidio del mejor jugador del mundo hacia la gestión actual.
El evento estuvo plagado de desprolijidades, incluyendo fallas de sonido y un espectáculo de drones que proyectó la silueta de Messi pateando con la pierna derecha pese a ser zurdo, mientras Tapia evitó mostrarse en público ante los silbidos de los hinchas.
En medio de esta guerra fría con la cúpula afista, se gestó un movimiento estratégico que sacudió los cimientos del fútbol local. De la mano de nuevos asesores vinculados al poder y al empresario Leonardo Scatturice, se acordó un evento de magnitud internacional que traerá de regreso al astro a los terrenos argentinos, pero totalmente lejos de la órbita oficial de la selección de Tapia.
El próximo 19 de enero, el Inter Miami visitará Buenos Aires para disputar un partido amistoso de alto voltaje frente a River Plate en el estadio Monumental. Las gestiones, impulsadas por operadores cercanos al club de Núñez y al mundo empresarial, fueron interpretadas en los pasillos del fútbol como una clara muestra de independencia y un desafío directo al liderazgo de Chiqui Tapia.
El propio club estadounidense confirmó el encuentro en su sitio web oficial destacando el significado especial que tendrá este reencuentro con la afición local. Para la institución millonaria, recibir a la leyenda representa una vidriera global inigualable y un éxito financiero rotundo en pleno verano porteño.
Por su parte, la respuesta desde la casa madre del fútbol argentino ha sido el silencio hermético, aunque el malestar es evidente tras las decisiones tomadas por el entorno del capitán. Los antecedentes recientes demuestran que el poder absoluto que ostentaba la conducción de la AFA comienza a mostrar grietas insalvables frente a figuras de peso internacional.
Para los hinchas y el periodismo deportivo, este distanciamiento marca el fin de una era donde los intereses de los dirigentes y los de los máximos ídolos caminaban de la mano. Hoy, la prioridad absoluta de Leo Messi es blindar su legado deportivo y ético de cualquier mancha institucional que empañe su carrera.
Mientras se aguarda si la carta documento surtirá un efecto inmediato o si el conflicto escalará a tribunales internacionales, el regreso de Messi a la cancha de River Plate promete ser el evento del año. Un recordatorio claro de que, aunque su amor por la camiseta de su país es eterno, su tolerancia con los manejos turbios del poder llegó a su fin definitivo.