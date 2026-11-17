En medio de esta guerra fría con la cúpula afista, se gestó un movimiento estratégico que sacudió los cimientos del fútbol local. De la mano de nuevos asesores vinculados al poder y al empresario Leonardo Scatturice, se acordó un evento de magnitud internacional que traerá de regreso al astro a los terrenos argentinos, pero totalmente lejos de la órbita oficial de la selección de Tapia.