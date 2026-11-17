El Real Madrid ya está acelerando su primer fichaje de cara al siguente mercado de fichajes. El equipo de Mourinho tiene un inminente refuerzo que ya dijo adiós a su equipo en Premier League.
El cuadro blanco vive un momento dulce en la Liga Española y Champions League. En ambos campeonatos se mantiene en la pelea y desde ya planean reforzarse.
Mourinho le ha dado una nueva imagen con los fichajes que llegaron en el mercado pasado. Ahora, el club blanco estaría cerca de cerrar el fochaje de una joven promesa.
Se trata de JJ Gabriel, el atacante inglés es una de las sensaciones en la actualidad y ya tendría definido su futuro.
El jugador de apenas 16 años confirmó este martes su salida del Manchester United y todo apunta a que su próximo destino es el Real Madrid.
JJ Gabriel, una de las mayores promesas del fútbol mundial, está relacionado con el Real Madrid, club en el que puede recalar una vez que ha tomado la decisión de abandonar la entidad inglesa.
“Querido Manchester United, llegué en 2020 como un niño de 10 años con grandes sueños. Aquí crecí como jugador y como persona. Desde marcar en Old Trafford hasta recibir el premio Jimmy Murphy, me regalaron momentos que siempre atesoraré", compartió en un video y carta en sus redes sociales.
"A todos los entrenadores, a todos los miembros del personal, a mis compañeros de equipo y a todos los que me apoyaron, gracias por creer en mí y ayudarme a crecer. Al comenzar esta nueva etapa, el Manchester United siempre formará parte de mi historia. Gracias por todo, JJ", finalizó.
Aunque no menciona su próximo equipo, medios y periodistas del Viejo Continente ya adelantan que el Real Madrid será su nueva casa.
Fabrizio Romano confirmó: "El talento de 16 años ha decidido unirse al Real Madrid, el acuerdo está listo para firmarse — el «here we go» llegará muy pronto".
Por su parte, desde El Chiringuito desvelaron que: "JJ GABRIEL FIRMARÁ 3 AÑOS con el REAL MADRID. El club blanco pagará al United cerca de 360.000€ por sus derechos de formación. Por reglamentación federativa, no podrá jugar con el Castilla hasta enero y estará con el juvenil hasta entonces".
El atacante, que puede jugar tanto en banda como en la posición del '10', llegó al Manchester United con diez años, y se marcha tras seis años en los que se ha formado como futbolista y se ha convertido en una de las grandes atracciones de las categorías inferiores del club inglés.
En él recibió el premio al mejor jugador joven de la cantera, además de anotar hace unas semanas una 'hat trick' en la Youth League que aumentó los rumores sobre su posible ascenso al primer equipo.
Sin embargo, cuando iba a ser convocado por Michael Carrick para el encuentro de Copa de la Liga contra el Brighton, en el que de jugar, a sus por entonces 15 años se hubiese convertido en el más joven en la historia en debutar con los 'Red Devils', decidió comunicar al club su intención de irse.
Equipos como el PSG, Bayer y Barcelona habrían estado detrás del jugador, este último retirándose debido a una elevada cifra para hacerse de un futbolista de apenas 16 años y que aún no ha debutado oficialmente.
Según revelan desde España, desde el entorno del jugador han mantenido contactos en Valdebebas para resolver los detalles de una operación que estaría entrando en su fase definitiva.