Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró este martes 17 de noviembre una nueva disminución frente al lempira hondureño, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).
Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en 26.9232 lempiras por dólar, mientras que la tasa de venta se ubicó en 27.0578 lempiras.
En comparación con el lunes 16 de noviembre, ambas cotizaciones experimentaron una reducción de 0.0036 lempiras. En la jornada anterior, la compra se encontraba en 26.9268 lempiras y la venta alcanzaba los 27.0614 lempiras.
El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado cambiario nacional. Sus variaciones son relevantes para empresas que realizan importaciones y para las familias que reciben remesas en dólares.
¿Dónde comprar dólares en Honduras?
El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH), mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de sus clientes, entre ellos empresas y ciudadanos.
Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.¿Cómo se calcula el precio del dólar?El BCH publica diariamente el tipo de cambio de referencia con base en los resultados de la subasta de divisas. Esta cotización permite conocer los valores oficiales de compra y venta del dólar para cada jornada.
La institución actualiza estos valores, por lo que el precio puede variar de un día a otro. Gobierno de la República de Honduras+1
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