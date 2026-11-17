Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró este martes 17 de noviembre una nueva disminución frente al lempira hondureño, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en 26.9232 lempiras por dólar, mientras que la tasa de venta se ubicó en 27.0578 lempiras.

En comparación con el lunes 16 de noviembre, ambas cotizaciones experimentaron una reducción de 0.0036 lempiras. En la jornada anterior, la compra se encontraba en 26.9268 lempiras y la venta alcanzaba los 27.0614 lempiras.