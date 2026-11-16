Tegucigalpa, Honduras.

Cuatro militares custodiaban desde mayo de 2026 al gerente administrativo del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Alberto Martín Lozano Ferrera, y a su familia.

LA PRENSA Premium conoció de manera exclusiva que el funcionario tenía a su disposición a dos oficiales y dos suboficiales.

De acuerdo con una fuente consultada por este medio, la asignación se justificó por los riesgos que, según se argumentó, implicaba el ejercicio de sus funciones.

El despliegue incluía dos vehículos, cada uno con dos de los militares asignados, que brindaban protección las 24 horas del día. Según la misma fuente, la custodia se extendía a su familia, a la que también cubrían en distintos lugares.

Sin embargo, luego de que este medio publicara el 1 de noviembre el reportaje “INP investiga compras de alimentos con indicios de fraude”, el director del INP, general Walter Lacayo, informó que la seguridad le fue suspendida al funcionario.

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Además, este medio conoció por la misma fuente que Lozano Ferrera sería removido de su cargo en el marco de esa investigación interna.

Hasta el cierre de esta edición, sin embargo, continuaba al frente de la Gerencia Administrativa.