La<b> Gerencia Administrativa </b>no es una oficina cualquiera dentro del INP. Es la unidad que gestiona las compras y contratos de la institución, incluido el suministro de alimentos para la población privada de libertad, hoy bajo investigación interna.Según el testimonio de una fuente con conocimiento directo de la administración penitenciaria, publicado previamente por este medio, cada mes quedaba un remanente de entre seis y diez millones de lempiras entre lo que el Estado pagaba y lo que realmente se entregaba en alimentos.Ese dinero no regresaba a las arcas públicas, sino que quedaba en efectivo en manos de proveedores que supuestamente luego entregaban a altos mandos de la institución.Hoy ese es el eje de la investigación interna que el general Lacayo confirmó públicamente.La indagación deberá establecer qué ocurrió con esos fondos, quién decidió su destino y si funcionarios de la Gerencia Administrativa intervinieron en su manejo al margen de los procedimientos establecidos.Para dimensionar el posible daño, expertos consultados por este medio coinciden en que hará falta además una auditoría que contraste los productos comprados, los precios pagados y lo que efectivamente llegó a cada centro penitenciario.