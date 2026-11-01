"Los remanentes no deben existir": director del INP sobre investigación por compras

El general reconoció que la institución arrastra problemas heredados y que existen indicios que ameritan seguimiento e investigación dentro de la institución

Los remanentes no deben existir: director del INP sobre investigación por compras

Walter Amador Lacayo, general en condición de retiro, asumió la dirección del Instituto Nacional Penitenciario (INP) en mayo de 2026.

 Foto: La Prensa
  • Actualizado: 01 de noviembre de 2026 a las 22:55 /
  • Karol Pavón
Tegucigalpa, Honduras.

Ante las revelaciones de LA PRENSA Premium sobre compras con indicios de fraude en el Instituto Nacional Penitenciario (INP), su director, el general en condición de retiro Walter Amador Lacayo, admitió que en las adquisiciones para los privados de libertad “los remanentes no deben existir”.

El funcionario explicó que las compras se presupuestan según el número de reos y que, cuando esa población disminuye durante el periodo, lo adquirido para una cantidad mayor puede generar sobrantes.

Aunque asegura que a su despacho no se ha reportado ninguno, admitió sospechosas: “Podría haber algo ahí”. Ese margen será parte de una auditoría.

A cinco meses de haber asumido el cargo, Amador Lacayo describe una institución “bastante compleja”, con problemas heredados y expedientes pendientes que, según sus palabras, le despertaron “suspicacia” sobre el manejo financiero. A continuación, la entrevista.

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General Amador Lacayo, ¿cómo ha sido su gestión desde que inició en mayo de 2026 en el INP?

Llevamos más o menos cinco meses de estar trabajando en esta institución. Es una institución bastante compleja, ya sabíamos que íbamos a venir a una institución bastante compleja, no fácil, tiene muchos problemas heredados. Ya sabíamos que hay cosas muy sensibles en un tipo de institución como esta.

De hecho, llegados a la institución recibimos casos que estaban pendientes. Hablamos de casos económicos, casos conocidos que han salido a luz. Entonces todo eso a uno le despierta alguna suspicacia y algún interés en que la parte financiera de la institución sea transparente.

¿Qué opinión le merece que estén saliendo a la luz señalamientos que involucran a altos funcionarios del INP y a empresas proveedoras de la institución?

Bueno, yo más bien agradezco a La PRENSA, a ustedes que han venido a despertar un poco más eso que nosotros heredamos.

Y bueno, para tener una completa transparencia hay que siempre auditar e investigar. Más que todo la parte financiera, la parte que maneja la economía, esos presupuestos grandes, en la que se hacen grandes compras, en lo que se quiere adquirir tecnología, en la que se quiere construir infraestructura, en la que se quiere comprar armamento inclusive, en la que se mueven muchos vehículos, mucho transporte. Entonces es importante para la transparencia estar al tanto de lo que sucede.

¿A qué responde que este interés del INP por investigar a estos casos surja precisamente ahora?

La verdad es que ese interés siempre ha estado, porque uno mira indicios de situaciones y dice, bueno, hay que investigar, hay que dar seguimiento, pero hay que estar seguro de lo que está pasando.

A veces uno no puede también porque piensa, porque han dicho, por especular, sino que debe tener los indicios fuertes, algunas pruebas de que en realidad algo está sucediendo.

Y por eso queremos transparentar bien, por la situación actual que estamos viviendo en el país, en la que pregonamos transparencia en una institución que maneja a personas privadas de libertad.

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¿Se ha identificado cuántas personas podrían estar involucradas en estas presuntas irregularidades?

Bueno, no puedo decir nombres de personas, pero sí le puedo decir que en varios factores uno puede decir o sospechar. Si es en la parte de seguridad, mire que tengo 4,200 agentes penitenciarios, ya hemos judicializado algunos.

En la parte administrativa, la parte administrativa es todo un ente formado por mucha gente, con un responsable que es el que la dirige y que uno da la plena confianza para que manejen la parte administrativa, porque nosotros, aunque me debo enfocar en ambas partes: administrativa y operativa, ahorita prima la parte operativa, porque son esos resultados que hay que mostrar a la población hondureña y la respuesta también ante nuestras autoridades gubernamentales.

Ahora, ¿qué sigue después de esta investigación interna?

Bueno, usted sabe que cuando, y siempre lo hemos dicho, si uno da toda la confianza a cualquier funcionario en cualquier rubro para que maneje personas, materiales, equipos, presupuestos, y si está metido en algo, el siguiente paso es al Ministerio Público.

Tal y como lo hicimos con el caso heredado que recibimos, un caso que ocurrieron de unos directores de centros penales, cuando nosotros llegamos estaban expedientes, ¿qué hicimos? Los remitimos unos a la Fuerza Armada, otros al Ministerio Público.

¿Estos remanentes existentes debían existir o no?

Como esta situación es dinámica en el sentido que se manejan presupuestos para compras es posible que haya remanentes, pero los remanentes no deben existir.

Lo único que como es movimiento de entradas y salidas, por ejemplo, para tantas personas se presupuesta algo, pero si esas personas en algún momento del mes ya no van a estar, entonces quiere decir que ya se habían comprado las cosas para grandes cantidades de personas. Podría haber algo ahí, pero se puede manejar también de una forma transparente.

¿Pero a usted le han reportado sobrantes en algún momento?

No, no, no, a mí no me han reportado algo. Si lo hubiesen, a mí no me han reportado nada absolutamente y esto sería parte de una auditoría y una investigación.

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Karol Pavón
Karol Pavón
karol.pavon@laprensa.hn

Periodista de investigación con experiencia en temas de alto impacto. Máster en Márketing Estratégico, formación en análisis de datos, verificación, SEO y estrategias digitales.

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