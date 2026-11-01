"Los remanentes no deben existir": director del INP sobre investigación por compras

Tegucigalpa, Honduras.

Ante las revelaciones de LA PRENSA Premium sobre compras con indicios de fraude en el Instituto Nacional Penitenciario (INP), su director, el general en condición de retiro Walter Amador Lacayo, admitió que en las adquisiciones para los privados de libertad “los remanentes no deben existir”. El funcionario explicó que las compras se presupuestan según el número de reos y que, cuando esa población disminuye durante el periodo, lo adquirido para una cantidad mayor puede generar sobrantes. Aunque asegura que a su despacho no se ha reportado ninguno, admitió sospechosas: “Podría haber algo ahí”. Ese margen será parte de una auditoría. A cinco meses de haber asumido el cargo, Amador Lacayo describe una institución “bastante compleja”, con problemas heredados y expedientes pendientes que, según sus palabras, le despertaron “suspicacia” sobre el manejo financiero. A continuación, la entrevista.

General Amador Lacayo, ¿cómo ha sido su gestión desde que inició en mayo de 2026 en el INP? Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Llevamos más o menos cinco meses de estar trabajando en esta institución. Es una institución bastante compleja, ya sabíamos que íbamos a venir a una institución bastante compleja, no fácil, tiene muchos problemas heredados. Ya sabíamos que hay cosas muy sensibles en un tipo de institución como esta. De hecho, llegados a la institución recibimos casos que estaban pendientes. Hablamos de casos económicos, casos conocidos que han salido a luz. Entonces todo eso a uno le despierta alguna suspicacia y algún interés en que la parte financiera de la institución sea transparente. ¿Qué opinión le merece que estén saliendo a la luz señalamientos que involucran a altos funcionarios del INP y a empresas proveedoras de la institución? Bueno, yo más bien agradezco a La PRENSA, a ustedes que han venido a despertar un poco más eso que nosotros heredamos. Y bueno, para tener una completa transparencia hay que siempre auditar e investigar. Más que todo la parte financiera, la parte que maneja la economía, esos presupuestos grandes, en la que se hacen grandes compras, en lo que se quiere adquirir tecnología, en la que se quiere construir infraestructura, en la que se quiere comprar armamento inclusive, en la que se mueven muchos vehículos, mucho transporte. Entonces es importante para la transparencia estar al tanto de lo que sucede. ¿A qué responde que este interés del INP por investigar a estos casos surja precisamente ahora? La verdad es que ese interés siempre ha estado, porque uno mira indicios de situaciones y dice, bueno, hay que investigar, hay que dar seguimiento, pero hay que estar seguro de lo que está pasando. A veces uno no puede también porque piensa, porque han dicho, por especular, sino que debe tener los indicios fuertes, algunas pruebas de que en realidad algo está sucediendo. Y por eso queremos transparentar bien, por la situación actual que estamos viviendo en el país, en la que pregonamos transparencia en una institución que maneja a personas privadas de libertad.