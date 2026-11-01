"Los remanentes no deben existir": director del INP sobre investigación por compras

<b>¿Se ha identificado cuántas personas podrían estar involucradas en estas presuntas irregularidades?</b>Bueno, no puedo decir nombres de personas, pero sí le puedo decir que en varios factores uno puede decir o sospechar. Si es en la parte de seguridad, mire que tengo 4,200 agentes penitenciarios, ya hemos judicializado algunos.En la parte administrativa, la parte administrativa es todo un ente formado por mucha gente, con un responsable que es el que la dirige y que uno da la plena confianza para que manejen la parte administrativa, porque nosotros, aunque me debo enfocar en ambas partes: administrativa y operativa, ahorita prima la parte operativa, porque son esos resultados que hay que mostrar a la población hondureña y la respuesta también ante nuestras autoridades gubernamentales.<b>Ahora, ¿qué sigue después de esta investigación interna?</b>Bueno, usted sabe que cuando, y siempre lo hemos dicho, si uno da toda la confianza a cualquier funcionario en cualquier rubro para que maneje personas, materiales, equipos, presupuestos, y si está metido en algo, el siguiente paso es al Ministerio Público.Tal y como lo hicimos con el caso heredado que recibimos, un caso que ocurrieron de unos directores de centros penales, cuando nosotros llegamos estaban expedientes, ¿qué hicimos? Los remitimos unos a la Fuerza Armada, otros al Ministerio Público.<b>¿Estos remanentes existentes debían existir o no?</b>Como esta situación es dinámica en el sentido que se manejan presupuestos para compras es posible que haya remanentes, pero los remanentes no deben existir.Lo único que como es movimiento de entradas y salidas, por ejemplo, para tantas personas se presupuesta algo, pero si esas personas en algún momento del mes ya no van a estar, entonces quiere decir que ya se habían comprado las cosas para grandes cantidades de personas. Podría haber algo ahí, pero se puede manejar también de una forma transparente.<b>¿Pero a usted le han reportado sobrantes en algún momento?</b>No, no, no, a mí no me han reportado algo. Si lo hubiesen, a mí no me han reportado nada absolutamente y esto sería parte de una auditoría y una investigación.