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Inesperado giro en caso de la pareja muerta en una cabaña de Tatumbla

El Ministerio Público presentó requerimientos fiscales contra tres personas, incluyendo a un agente de la Policía Nacional

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La acusación fue presentada por la Sección en Muerte de Mujeres de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (Fedcv), que también ejerció acciones penales contra un agente de la Policía Nacional, a quien se le supone responsable del delito de malversación por apropiación en perjuicio de la administración pública.
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Las víctimas fueron identificadas como Nicol Alejandra Figueroa López y Luis Alonso Oseguera Betancourth, quienes fallecieron mientras se encontraban hospedados en un establecimiento hotelero de Tatumbla, según las investigaciones del Ministerio Público.
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De acuerdo con las diligencias realizadas por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), la pareja ingresó al hotel el 16 de agosto de 2025 con la intención de permanecer durante tres días en una de sus cabañas.
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Sin embargo, la estadía terminó en tragedia a la mañana siguiente, cuando aproximadamente a las 8:00 de la mañana personal de servicio del establecimiento llegó hasta la habitación para entregarles el desayuno.
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Al no obtener respuesta después de tocar la puerta, los empleados reportaron la situación mediante una llamada telefónica al administrador del hotel, quien posteriormente comunicó lo ocurrido a la propietaria del establecimiento.
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Tras llegar al lugar, los ahora acusados procedieron a abrir la puerta de la cabaña, donde encontraron a Nicol Figueroa y Luis Oseguera sin signos vitales. Ante el hallazgo, alertaron a las autoridades para que realizaran el reconocimiento y levantamiento de los cuerpos.
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Los resultados del dictamen médico-legal establecieron que ambos fallecieron por asfixia debido a intoxicación con monóxido de carbono. Asimismo, el documento determinó que la manera de muerte fue homicida, según la información proporcionada por el Ministerio Público.
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Como parte de las investigaciones, los agentes de la Atic también identificaron una irregularidad relacionada con los documentos personales de Nicol Figueroa, los cuales no fueron encontrados durante el levantamiento cadavérico realizado en la cabaña.

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Por este hecho, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra el funcionario policial, al considerarlo presunto responsable del delito de malversación por apropiación, en perjuicio de la Administración Pública.
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De esta manera, las investigaciones por la muerte de la pareja en Tatumbla derivaron en acciones penales contra los propietarios del establecimiento y un agente policial, por hechos distintos relacionados con el caso.

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Según el Ministerio Públlico, el proceso busca que las responsabilidades señaladas por la Fiscalía sean conocidas y resueltas en los tribunales correspondientes.

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