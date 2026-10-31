Patrick Stewart e Ian McKellen: la historia de una amistad que conquistó Hollywood

Uno de sus primeros trabajos compartidos llegó en 1977, cuando participaron en la obra Every Good Boy Deserves Favour, del dramaturgo Tom Stoppard. Sin embargo, fue tiempo después cuando comenzaron a estrechar sus lazos personales. Stewart ha contado en diversas entrevistas que se sintió intimidado por el talento de McKellen cuando este se incorporó a la compañía, pues ya era considerado una de las figuras emergentes más prometedoras del teatro británico.