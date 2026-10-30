¿Quién es Inés Gómez Mont? La presentadora de TV acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada

Inés Gómez Mont Arena es una conductora, periodista y modelo mexicana que durante varios años fue uno de los rostros conocidos de la televisión de entretenimiento en su país.
Sin embargo, su nombre volvió a ocupar los titulares por motivos muy diferentes a su trayectoria artística: este viernes 30 de octubre de 2026 fue detenida en Miami, Florida, después de permanecer cinco años prófuga de la justicia mexicana.
Gómez Mont inició su carrera en 1997 con una participación en la telenovela Tric Trac. Posteriormente se incorporó a TV Azteca, donde trabajó en el área de noticias y alcanzó mayor popularidad al formar parte de programas como Ventaneando, junto a Pati Chapoy, y Los 25+. También participó en otros espacios televisivos, entre ellos Venga la Alegría, y posteriormente trabajó en proyectos de Televisa.
Su vida dio un giro en 2021, cuando las autoridades mexicanas comenzaron a investigarla junto a su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, por su presunta participación en un esquema de operaciones financieras irregulares.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República, la pareja habría participado en una red que utilizaba empresas para simular operaciones y triangular recursos provenientes de contratos públicos. El caso está relacionado con un presunto desvío de aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos mexicanos, destinados a servicios vinculados con centros penitenciarios federales.
Entre los delitos que se les atribuyen figuran delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, además de acusaciones fiscales. Gómez Mont ha rechazado públicamente los señalamientos y ha defendido su inocencia.
En septiembre y octubre de 2021 se emitieron órdenes de aprehensión y se activaron mecanismos de búsqueda internacional para localizar a la presentadora y a su esposo. Desde entonces, ambos permanecieron fuera del alcance de la justicia mexicana, por lo que Gómez Mont fue considerada prófuga durante aproximadamente cinco años.
La situación generó nuevos cuestionamientos en septiembre de 2026, cuando se conoció que Interpol había retirado las fichas rojas de búsqueda internacional contra la pareja. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó la decisión y anunció que su Gobierno pediría explicaciones al organismo.
Pese a ese retiro, las órdenes de aprehensión en México continuaban vigentes. Finalmente, este viernes 30 de octubre, la FGR confirmó que Inés Gómez Mont fue asegurada en Miami como resultado del intercambio de información con el Gobierno de Estados Unidos. La dependencia señaló que la presentadora cuenta con una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.
Hasta el momento, las autoridades no han detallado públicamente todos los pasos que seguirán tras su captura ni las condiciones de un eventual traslado a México. Su detención marca un nuevo capítulo en uno de los casos judiciales que más atención ha generado alrededor de una figura de la televisión mexicana.