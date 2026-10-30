¿Quién es Inés Gómez Mont? La presentadora de TV acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada

Pese a ese retiro, las órdenes de aprehensión en México continuaban vigentes. Finalmente, este viernes 30 de octubre, la FGR confirmó que Inés Gómez Mont fue asegurada en Miami como resultado del intercambio de información con el Gobierno de Estados Unidos. La dependencia señaló que la presentadora cuenta con una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.