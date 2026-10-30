Precio del dólar este viernes 30 de octubre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró un nuevo incremento este viernes 30 de octubre, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH). Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en L26.9107 por dólar, mientras que la tasa de venta alcanzó los L27.0453. Ambas cotizaciones subieron L0.0093 respecto al jueves 29 de octubre, cuando se situaron en L26.9014 para la compra y L27.0359 para la venta.

El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en Honduras. Sus variaciones son relevantes para empresas que realizan importaciones y para las personas que reciben remesas familiares en dólares.



El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras, mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de empresas y ciudadanos. Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Cómo se calcula el precio del dólar?