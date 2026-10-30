FBI alerta sobre posibles amenazas de atentados en Puerto Cortés y la Policía Nacional requiere a sospechoso

San Pedro Sula. La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad informó este viernes sobre una operación investigativa en la zona norte del país, tras recibir "información proporcionada por el FBI, relacionada con posibles amenazas de atentados contra infraestructura estratégica de Puerto Cortés".
De acuerdo con el comunicado oficial SEDS N. 106-2026, las acciones fueron coordinadas a través de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), mediante su oficina de INTERPOL y en conjunto con el Ministerio Público.
Las alertas recibidas detallan que "un individuo habría difundido mensajes en los que manifestaba su intención de utilizar artefactos explosivos para provocar daños en puentes e instalaciones portuarias, señalando además posibles vínculos con una estructura criminal de alcance transnacional".
Identificación del sospechoso
El comunicado detalla que equipos especializados de seguridad realizaron diligencias investigativas que permitieron identificar y requerir al ciudadano señalado, "quien será objeto de las actuaciones correspondientes para determinar su posible responsabilidad penal y establecer el alcance de las amenazas"; no obstante, se espera que en las próximas horas se puedan proporcionar más detalles de este caso.
Asimismo, la Secretaría de Seguridad destacó la relevancia de "la cooperación internacional y la articulación operativa con el Ministerio Público para prevenir amenazas contra la seguridad nacional, proteger la infraestructura estratégica y responder oportunamente ante posibles riesgos asociados a actos de terrorismo".