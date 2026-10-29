¿Por qué despidieron a Victoria Irías? Policía revela la razón

La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL) aclaró que el despido de la agente Yohana Victoria Irías Cruz no estuvo relacionado con la publicación de videos en TikTok ni con la exposición de su imagen en plataformas digitales, como se había señalado en distintas publicaciones.
A través de un comunicado, la institución confirmó que desarrolló un proceso disciplinario contra Irías por la presunta comisión de faltas relacionadas con el ejercicio de su función policial.
La Didadpol explicó que, tras realizar las diligencias investigativas y celebrar la correspondiente audiencia de descargo, recomendó a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad (SEDS) la separación de la agente mediante despido.
En el pronunciamiento, la institución hizo énfasis en que las faltas disciplinarias que dieron origen al procedimiento no corresponden al uso de redes sociales ni a la publicación de videos en plataformas digitales.
La aclaración surge luego de que se conociera la separación de Irías de la Policía Nacional, noticia que generó comentarios en redes sociales debido a su presencia en TikTok, donde publicaba videos que acumulaban miles de reproducciones.
Tras la noticia, Victoria rompió el silencio mediante un video publicado en TikTok, en el que aseguró que está tranquila y afirmó que el tiempo permitirá conocer lo ocurrido.
Al inicio del video, Irías simuló estar llorando, en una escena con la que hizo referencia a cómo algunas personas podrían imaginarla tras lo sucedido. Sin embargo, cambió el tono de su mensaje y dejó claro que no se siente derrotada.
La expolicía también señaló que prefiere dejar que el tiempo aclare la situación, en lugar de responder a las versiones que circulan sobre ella. "Yo siempre he dicho que la mejor respuesta es la que da el tiempo", manifestó.
Tras ser notificada del despido, la agente dispone de un plazo de 10 días para interponer un recurso de reposición, mediante el cual puede solicitar que la decisión sea revisada.
Como parte del procedimiento, Irías entregó su equipo policial en la bodega de armas de la unidad a la que estaba asignada. El caso ha generado atención pública debido a su presencia activa en TikTok.
"Así es como piensa la gente que estoy en este momento, llorando, triste, derrumbada, derrotada, ok, pero es que Victoria es Victoria", expresó en la grabación.
Asimismo, agradeció a las personas que le han escrito para preguntarle por lo ocurrido y a quienes, según dijo, han permanecido a su lado. Aseguró que ha explicado la situación de manera privada a las personas que considera leales y que le han consultado directamente.