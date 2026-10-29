Joven emprendedora muere tras impactar su moto contra camión en Las Vegas, Santa Bárbara

Lizdemy Fabiola Barahona Quintanilla, de 18 años, murió en un accidente de motocicleta registrado en Las Vegas, Santa Bárbara, donde otra joven que la acompañaba resultó gravemente herida.
Fabiola era una jovencita que comenzaba a emprender con un negocio de venta de frutas preparadas y ya había ganado varios clientes por su amabilidad.
De acuerdo con la información preliminar, la joven impactó contra una rastra que se encontraba estacionada.
Las circunstancias en las que ocurrió el percance todavía deben ser esclarecidas por las autoridades.
Según una versión preliminar, otro vehículo presuntamente le habría quitado la vía a la motocicleta en la que se transportaban las dos jóvenes.
Sin embargo, esta hipótesis deberá ser confirmada mediante las investigaciones correspondientes.
La acompañante de Fabiola sufrió heridas de gravedad y fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica. Hasta el momento, no se ha proporcionado información adicional sobre su identidad ni sobre su evolución de salud.
Agentes de la Policía Nacional se presentaron en el lugar del accidente para realizar las diligencias correspondientes y recabar información que permita establecer cómo ocurrió el hecho.
La muerte de Lizdemy Fabiola ha causado tristeza entre quienes conocían a la joven, que comenzaba a construir su propio camino como emprendedora mediante la venta de frutas preparadas.
Según los mensajes compartidos tras conocerse su fallecimiento, la joven ya había logrado ganarse la confianza de varios clientes gracias a su amabilidad y trato cercano.
Mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias del accidente, familiares y personas cercanas lamentan su muerte y expresan sus condolencias. Sus padres, hermanos y demás seres queridos enfrentan la pérdida de una joven cuya vida y sueños quedaron truncados.