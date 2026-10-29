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Joven emprendedora muere tras impactar su moto contra camión en Las Vegas, Santa Bárbara

Fabiola Quintanilla era una joven emprendedora que comenzaba un negocio de venta de frutas preparadas y ya había ganado varios clientes por su amabilidad

  • Actualizado: 29 de octubre de 2026 a las 14:59 -
  • Bladimir Ocon
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Lizdemy Fabiola Barahona Quintanilla, de 18 años, murió en un accidente de motocicleta registrado en Las Vegas, Santa Bárbara, donde otra joven que la acompañaba resultó gravemente herida.

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Fabiola era una jovencita que comenzaba a emprender con un negocio de venta de frutas preparadas y ya había ganado varios clientes por su amabilidad.
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De acuerdo con la información preliminar, la joven impactó contra una rastra que se encontraba estacionada.
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Las circunstancias en las que ocurrió el percance todavía deben ser esclarecidas por las autoridades.
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Según una versión preliminar, otro vehículo presuntamente le habría quitado la vía a la motocicleta en la que se transportaban las dos jóvenes.

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Sin embargo, esta hipótesis deberá ser confirmada mediante las investigaciones correspondientes.
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La acompañante de Fabiola sufrió heridas de gravedad y fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica. Hasta el momento, no se ha proporcionado información adicional sobre su identidad ni sobre su evolución de salud.
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Agentes de la Policía Nacional se presentaron en el lugar del accidente para realizar las diligencias correspondientes y recabar información que permita establecer cómo ocurrió el hecho.
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La muerte de Lizdemy Fabiola ha causado tristeza entre quienes conocían a la joven, que comenzaba a construir su propio camino como emprendedora mediante la venta de frutas preparadas.

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Según los mensajes compartidos tras conocerse su fallecimiento, la joven ya había logrado ganarse la confianza de varios clientes gracias a su amabilidad y trato cercano.
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Mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias del accidente, familiares y personas cercanas lamentan su muerte y expresan sus condolencias. Sus padres, hermanos y demás seres queridos enfrentan la pérdida de una joven cuya vida y sueños quedaron truncados.
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