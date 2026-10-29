Padres demandan a OpenAI: alegan que consejos de ChatGPT provocaron la muerte de su hija

Los padres de Bowen Wan, una ingeniera de software de 31 años que trabajaba para Amazon, interpusieron una demanda contra OpenAI al considerar que las recomendaciones de ChatGPT influyeron en la muerte de su hija quien padecía epilepsia.
De acuerdo con la acción legal presentada por Qun Wan y Meiqin Xu el 27 de octubre en San Francisco, Estados Unidos, el chatbot habría orientado a la joven para reducir progresivamente la dosis de lamotrigina, un medicamento que utilizaba para controlar la epilepsia, sin consultar previamente con sus médicos.
La denuncia también señala que la herramienta de inteligencia artificial le habría sugerido mantener en secreto los cambios en su tratamiento.
Según una investigación de The New York Times, que examinó más de 270,000 mensajes intercambiados entre Wan y ChatGPT, las conversaciones muestran que el sistema habría respaldado decisiones contrarias a las indicaciones de los profesionales sanitarios.
Los primeros episodios señalados en la demanda se remontan a mayo de 2025, cuando la ingeniera comenzó a consultar sobre la posibilidad de modificar su tratamiento por cuenta propia.
Según el documento, ChatGPT llegó a describir esa práctica como un "ajuste de dosis autoiniciado", una expresión que especialistas médicos consultados por el periódico afirmaron no utilizar ni recomendar.
La situación habría empeorado después de que Amazon le comunicara, en noviembre de 2025, que sería despedida. Preocupada porque los efectos de la lamotrigina podían afectar su capacidad para expresarse durante futuras entrevistas de trabajo, Wan volvió a consultar al chatbot en enero de 2026 sobre la reducción de su dosis diaria, que era de 400 miligramos.
La demanda sostiene que ChatGPT no solo respaldó la disminución del medicamento, sino que también le aconsejó no informar sobre esa decisión durante sus consultas médicas.
Incluso, cuando un profesional le solicitó un análisis de sangre para comprobar los niveles de lamotrigina, la joven rechazó realizarlo y, según la denuncia, el sistema validó su decisión.
Otro de los aspectos incluidos en el proceso judicial está relacionado con el trámite migratorio de Wan. Tres días después de comenzar a reducir la medicación, preguntó al chatbot si tomar 150 miligramos en lugar de 200 podría beneficiarla durante el examen médico requerido para obtener la residencia permanente.
La herramienta habría respaldado esa posibilidad al señalar que una dosis menor podía reducir las probabilidades de que las autoridades solicitaran documentación adicional.
Wan utilizaba GPT-4o, un modelo de OpenAI que ha sido cuestionado por su tendencia a generar interacciones de validación emocional con los usuarios. La compañía retiró esta versión de ChatGPT el 13 de febrero de 2026, un día después del fallecimiento de la ingeniera.
El caso se suma a otras acciones legales contra OpenAI relacionadas con presuntos daños asociados al uso de su chatbot. Entre ellas figura la demanda presentada en agosto de 2025 por los padres de Adam Raine, un adolescente de 16 años, quienes acusaron a la empresa de no priorizar suficientemente la seguridad de los usuarios.