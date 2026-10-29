Padres demandan a OpenAI: alegan que consejos de ChatGPT provocaron la muerte de su hija

La situación habría empeorado después de que Amazon le comunicara, en noviembre de 2025, que sería despedida. Preocupada porque los efectos de la lamotrigina podían afectar su capacidad para expresarse durante futuras entrevistas de trabajo, Wan volvió a consultar al chatbot en enero de 2026 sobre la reducción de su dosis diaria, que era de 400 miligramos.