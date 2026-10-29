Precio del dólar este jueves 29 de octubre en Honduras

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró un nuevo incremento frente al lempira este jueves 29 de octubre, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en L26.9014 por dólar, mientras que la tasa de venta se ubicó en L27.0359, según los datos oficiales de la institución.

En comparación con el miércoles 28 de octubre, cuando la compra alcanzó L26.8964 y la venta se situó en L27.0309, ambas cotizaciones aumentaron L0.0050 por dólar.