Precio del dólar este jueves 29 de octubre en Honduras

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró un nuevo incremento frente al lempira este jueves 29 de octubre, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).
Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en L26.9014 por dólar, mientras que la tasa de venta se ubicó en L27.0359, según los datos oficiales de la institución.
En comparación con el miércoles 28 de octubre, cuando la compra alcanzó L26.8964 y la venta se situó en L27.0309, ambas cotizaciones aumentaron L0.0050 por dólar.
El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en Honduras. Sus variaciones son relevantes para las empresas que realizan importaciones y para las familias que reciben remesas en dólares.
¿Dónde comprar dólares en Honduras?
El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH), mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de empresas y ciudadanos.
Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.
¿Cómo se calcula el precio del dólar?
El BCH publica diariamente el tipo de cambio de referencia con base en los resultados de la subasta de divisas. La institución utiliza el promedio ponderado de los precios ofertados en la subasta para establecer la referencia cambiaria vigente.
Las tasas oficiales de compra y venta permiten conocer el valor de referencia de la moneda estadounidense y pueden variar de una jornada a otra, según los registros del banco central.
Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.