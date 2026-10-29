Corporación Municipal de SPS adjudica contratos tecnológicos por L15.4 millones

San Pedro Sula, Honduras. La Corporación Municipal de San Pedro Sula adjudicó cuatro contratos por un total de 15.4 millones de lempiras para infraestructura tecnológica en la alcaldía. Pero, otros dos lotes del mismo proceso fueron declarados fracasados debido a incumplimientos en las ofertas presentadas. La evaluación estuvo a cargo de una comisión integrada por funcionarios de las áreas de Tecnología, Finanzas, Auditoría y Procuraduría. La mayoría de las firmas que aparecen en el acta de recomendación corresponden a nuevos funcionarios municipales que asumieron los cargos de exgerentes que renunciaron, entre ellos el de Tecnología.

El acta fue firmada por Cristian Israel Briones Pacheco, gerente de Tecnología; Melvin Egdardo Morales García, coordinador de Infraestructura de la Gerencia de Tecnología; Josué Addair Reyes Medina, oficial de Base de Datos de Tecnología; Aníbal Eduardo Hernández Melgar, procurador municipal; Angello Leonardo Rizzo, gerente de Finanzas; y José Arnaldo Fernández Fuentes, auditor municipal. También aparece la firma del comisionado municipal, Juan Ángel Vides. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La decisión corresponde a la licitación pública nacional LPN-MSPS/GT-02/2026, cuyo expediente contempla la adquisición de servidores, conmutadores y puntos de acceso inalámbricos, licencias para sistemas de videovigilancia y herramientas para gestionar los servicios tecnológicos municipales. Según la documentación oficial a la que tuvo acceso LA PRENSA y que fue sometida a la Corporación Municipal ayer, las adjudicaciones se distribuyeron entre Inversiones Solaris S. A. de C. V. y Sistemas C & C S. A. de C. V., por un monto conjunto de 15,426,807.79 lempiras. Inversiones Solaris obtuvo tres lotes por un total de 9,194,516.19 lempiras, equivalentes al 59.6% del monto adjudicado. La empresa suministrará servidores empresariales por 2,252,374.76 lempiras, conmutadores y puntos de acceso inalámbricos por 6,323,805.24 lempiras, y licencias para el sistema de videovigilancia por 618,336.19 lempiras. Por su parte, Sistemas C & C obtuvo el lote para el licenciamiento y la implementación de un sistema de mesa de ayuda e inventario, que incluye capacitación, por 6,232,291.60 lempiras.

El acta de recomendación establece que Inversiones Solaris fue seleccionada para los lotes de servidores y equipos de conectividad por presentar las ofertas de menor precio entre las que cumplieron las condiciones de evaluación. En el caso de las licencias de videovigilancia, fue la única empresa que presentó una oferta para ese lote y cumplió los requisitos técnicos.



Dos lotes fracasados

Aunque la Municipalidad avanzó con cuatro adjudicaciones, el procedimiento no permitió concretar la contratación de otros dos componentes tecnológicos incluidos en la licitación. Se trata del lote 1, destinado al licenciamiento de Microsoft Windows Server y SQL Server, y del lote 6, correspondiente a la plataforma de virtualización VMware. De acuerdo con el informe de evaluación, las ofertas presentadas para estos componentes registraron incumplimientos técnicos, económicos o documentales que impidieron continuar con las adjudicaciones. En el caso de Inversiones Solaris, la comisión determinó que su propuesta para el lote 1 no se ajustaba al período de servicio solicitado y que no cumplía con el componente de fortalecimiento técnico oficial requerido. El expediente también señala que GBM de Honduras y Jetstereo no subsanaron satisfactoriamente la documentación exigida en los procesos en los que participaron. Respecto al lote 6, las ofertas de Jetstereo y GBM de Honduras fueron rechazadas por no subsanar la documentación requerida, según el dictamen legal y el acta de recomendación. El proceso comenzó en mayo de 2026, cuando la Corporación Municipal autorizó la licitación. Posteriormente, en julio, se aprobaron modificaciones al pliego de condiciones. Los documentos indican que 12 empresas retiraron los pliegos de licitación, pero solo seis presentaron ofertas: Sistemas C & C, GBM de Honduras, Interseg, Inversiones Solaris, Jetstereo y Tecnología, Acceso y Seguridad. Durante la revisión se solicitaron subsanaciones y aclaraciones relacionadas con documentos legales, capacidad financiera y características técnicas de los equipos y programas ofertados.