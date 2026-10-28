Generación Salvaje convoca a jornada de oración por universitarios

San Pedro Sula, Cortés. El movimiento Generación Salvaje realizará este jueves 29 de octubre una jornada internacional de oración por estudiantes y docentes universitarios, como parte de la iniciativa internacional "Dios en las universidades", que busca promover el acompañamiento espiritual en los centros de educación superior. La actividad se desarrollará de 5:30 a 6:30 de la tarde en el área de las canchas deportivas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), campus Cortés, cerca del anexo. Los organizadores invitan a los estudiantes a sumarse voluntariamente al encuentro. Jonathan Vallecillo, coordinador del movimiento cristiano Generación Salvaje en Honduras, explicó que la jornada de oración, busca reunir a jóvenes interesados en orar por la comunidad universitaria y generar espacios para compartir sus preocupaciones y necesidades.

La actividad lleva por nombre "¿Qué llevas en tu mochila? No tienes que cargar solo", un mensaje que invita a reflexionar sobre las dificultades que enfrentan los universitarios durante su formación académica, más allá de las responsabilidades propias de sus estudios.

Según Vallecillo, los estudiantes no solo llevan libros y cuadernos en sus mochilas, sino también preocupaciones económicas, familiares y personales, además de pobreza, hay situaciones de estrés que pueden afectar su vida cotidiana. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Mañana vamos a estar regalando flyers chiquititos y le vamos a decir que ellos pongan ahí qué quieren soltar de esa mochila", explicó Vallecillo a Diario LA PRENSA, al describir una de las dinámicas previstas para la jornada. La actividad permitirá que los jóvenes compartan sus peticiones de oración con los voluntarios presentes. La propuesta busca ofrecer un espacio de escucha y reflexión en el que puedan expresar aquello que les preocupa.

Vallecillo indicó que la convocatoria está abierta a todos los estudiantes interesados, independientemente de si asisten a una iglesia o pertenecen a una denominación religiosa. La participación será voluntaria y se desarrollará en un ambiente de respeto. Durante el encuentro, los organizadores también entregarán camisetas de Generación Salvaje a las primeras personas que lleguen, debido a que disponen de una cantidad limitada. Además, distribuirán materiales relacionados con el mensaje de la jornada. El representante señaló que uno de los propósitos es recordar que dentro de las universidades hay jóvenes que desean vivir su fe y compartirla con otros estudiantes mediante actividades que promuevan la solidaridad y el acompañamiento espiritual.