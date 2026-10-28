Niño de La Lima alcanza la primera vicepresidencia del Congreso Infantil 2026

La Lima, Cortés. Con apenas 11 años, Denzel Yehudiel Bonilla Castro, estudiante de quinto grado del Centro de Educación Básica Oswaldo López Arellano, ubicado en la colonia Flores de Oriente, en La Lima, alcanzó la primera vicepresidencia del Congreso Infantil 2026, convirtiéndose en uno de los representantes de la niñez hondureña en este espacio de participación ciudadana. El estudiante, quien mantiene un índice académico de 100%, representa al departamento de Cortés en la XXIX edición del Congreso Infantil, una iniciativa del Poder Legislativo que busca fomentar el liderazgo, la participación ciudadana y el conocimiento de la democracia entre niños y niñas de Honduras. La elección de Bonilla Castro como primer vicepresidente lo incorpora a la junta directiva de este órgano legislativo infantil, presidido por Gleidy Loohany Figueroa, representante de Francisco Morazán.

La junta directiva quedó integrada también por Sindy Marbeli Sánchez Vásquez, de El Paraíso, como secretaria del Congreso Infantil 2026, e Isabel García Rodríguez, de Atlántida, como segunda secretaria. En las vicepresidencias participan Sergio Alexander García Espinoza, de Choluteca, como segundo vicepresidente; Ian Efren Flores Ulloa, de Comayagua, como tercer vicepresidente; Camilo José Torres, de Lempira, como cuarto vicepresidente; Eyleen Gabriela Sánchez Chirinos, de Yoro, como quinta vicepresidenta; Emerick Yariel Aguilera, de Colón, como sexto vicepresidente; Tiffany Elizabeth Turcios Rodríguez, de Valle, como séptima vicepresidenta, y Emilson Geovany Barrera Orellana, de Copán, como octavo vicepresidente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La estructura parlamentaria se completa con Perla Esther Ventura, de Olancho, como primera prosecretaria; Yenny Victoria Cortes Leiva, de Santa Bárbara, como segunda prosecretaria, y los vicepresidentes alternos Josué Gael Duarte Wood, de Gracias a Dios, y Franklin Kerry Tucker, de Islas de la Bahía.



