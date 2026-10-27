Estudiantes de Cortés conquistan medallas en la XXIV Olimpiada de Matemáticas en Copán

Santa Rosa de Copán, Honduras. Estudiantes del departamento de Cortés sobresalieron en la XXIV Olimpiada Hondureña de Matemáticas, celebrada en Santa Rosa de Copán, donde jóvenes de diferentes regiones del país demostraron sus habilidades y conocimientos en esta disciplina.

La delegación de Cortés obtuvo medallas de plata y bronce, además de menciones de honor en los niveles básico y medio, como resultado de la participación de alumnos de distintos centros educativos.

En el nivel básico, Jonny Ham, de Saint Peter Academy, y Dorian Alemán, del Instituto Franklin D. Roosevelt, obtuvieron medallas de bronce. Por su parte, Josué Osorto, del Instituto Primero de Mayo, recibió una mención de honor.

En el nivel medio, Adrián Maalouf, de la Escuela Internacional Sampedrana, conquistó una medalla de plata, mientras que Wilmer Flores y Jonathan Cabrera, ambos del Centro Técnico Hondureño Alemán, fueron distinguidos con menciones de honor.

También recibió una mención de honor Andrew Meza, estudiante de Florencia School, quien formó parte de los representantes de Cortés en la competencia académica.

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A estos resultados se suma la participación de Sadrac Bustamante, estudiante de Happy New Dawn, quien también representó al departamento en esta olimpiada nacional.

La competencia reunió a estudiantes de los 18 departamentos de Honduras y reconoció a quienes sobresalieron en las pruebas matemáticas mediante la entrega de medallas de oro, plata y bronce, así como menciones de honor.

Además del reconocimiento académico, los estudiantes con mejores resultados tendrán la oportunidad de incorporarse al grupo preolímpico nacional, donde podrán recibir preparación para futuras competencias internacionales, de acuerdo con el proceso de selección establecido por los organizadores.

La XXIV Olimpiada Hondureña de Matemáticas contó con el apoyo del Departamento de Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), la Secretaría de Educación y el Comité Hondureño de Olimpiadas Matemáticas. También participaron en la organización el Instituto Álvaro Contreras y la Dirección Departamental de Educación.