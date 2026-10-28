Jennifer Lawrence revela que se sometió a un aumento de senos

La actriz también ha considerado someterse a un lifting facial. Sus declaraciones sobre los procedimientos estéticos generaron reacciones divididas entre los usuarios, algunos de los cuales comentaron que estaba «irreconocible».
Los seguidores de Jennifer Lawrence se quedaron con más preguntas que respuestas después de que la estrella de Los juegos del hambre presentara su nuevo proyecto empresarial.
Lawrence, de 36 años, presentó su nueva marca de belleza, mes°, en una entrevista con The Cut. Durante la conversación, también reveló que se había sometido a una cirugía de aumento de senos con la intención de convertirse en una «mamá sexy».
Mientras algunos usuarios elogiaron la franqueza de Lawrence al hablar sobre los procedimientos estéticos, otros comentaron que la actriz estaba «irreconocible» en las fotografías que acompañaban el reportaje.«¿Quién más no tenía idea de que era Jennifer Lawrence?», escribió un usuario. Otro comentó: «¡No habría podido reconocerla como Jennifer Lawrence sin el texto!».
«Está irreconocible. ¿Qué se ha hecho en la cara?», preguntó otro seguidor.
«Parece una persona completamente diferente. Como cuando Jennifer Grey se operó la nariz y nadie la reconoció», escribió otro usuario.
Algunos internautas especularon que la ganadora del Premio de la Academia se había sometido a una «cirugía ocular», mientras que otros cuestionaron el tratamiento de las imágenes: «¿Quién retocó estas fotos?».
Sin embargo, también hubo comentarios favorables. «Literalmente, parece más joven cada vez que la veo», escribió una persona.
«Puede hacer lo que quiera», comentó otro usuario.
En el perfil publicado el martes, Lawrence explicó que parte de su deseo de verse bien está relacionada con sus hijos.
«Quiero ser una mamá sexy», dijo. «Cuando dejo a los niños en la escuela, quiero verme como una mujer que tiene todo bajo control, incluso cuando acabo de despertarme y no tengo todo bajo control».
Lawrence y su esposo, Cooke Maroney, tienen dos hijos: Cy, de cuatro años, y un niño de 19 meses cuyo nombre no se ha revelado públicamente.
En octubre de 2025, la actriz declaró a The New Yorker que estaba considerando seriamente someterse a un lifting facial. Anteriormente, en una entrevista con Vogue, había hablado sobre su experiencia con otros procedimientos cosméticos.
«No puedo hacer gran cosa», dijo. «Necesito tener movimiento en la cara; me pongo bótox para bebés, pero no puedo hacer mucho». Lawrence también reconoció que sentía cierta inquietud ante los trasplantes de grasa, aunque defendió la libertad de cada persona para decidir sobre su apariencia.
«Apoyo a quienes se someten a estos procedimientos porque quiero seguir observando y ver qué sucede, pero no estoy segura de eso», dijo. «Quiero decir, me encantaría someterme a una extracción de grasa bucal».
Explicó que no se sometería al procedimiento «porque todo el mundo lo sabría, pero sepan que lo deseo». También señaló que prefería los tratamientos de radiofrecuencia: «porque tengo las mejillas muy grandes, así que siento la necesidad de ejercitarlas lo máximo posible».
A principios de este año, Lawrence dijo que se consideraba, ante todo, una «madre que se queda en casa». «Esa soy yo. Me considero una madre que se queda en casa», dijo al describir su vida como actriz. «Pero obviamente estoy trabajando. No estoy acostumbrada a estar tan ocupada».
Añadió: «Normalmente tengo tres meses muy ajetreados mientras estoy filmando, pero incluso en ese sentido, es tranquilo porque no hay nada más que hacer. Simplemente voy a trabajar, hago mi trabajo, vuelvo a casa, duermo y luego repito. Y luego, por ejemplo, dos semanas de promoción. Es una locura».