Jennifer Lawrence revela que se sometió a un aumento de senos

Los seguidores de Jennifer Lawrence se quedaron con más preguntas que respuestas después de que la estrella de Los juegos del hambre presentara su nuevo proyecto empresarial.

Lawrence, de 36 años, presentó su nueva marca de belleza, mes°, en una entrevista con The Cut. Durante la conversación, también reveló que se había sometido a una cirugía de aumento de senos con la intención de convertirse en una «mamá sexy».