Actor Jesús Ochoa sufre brutal caída de 10 metros tras falla de elevador

El actor mexicano Jesús Ochoa fue hospitalizado tras sufrir una caída de aproximadamente 10 metros de altura cuando falló un elevador instalado para una función del musical Perfume de Gardenia en Atizapán, Estado de México.
El accidente ocurrió durante el fin de semana pasado y fue su compañero de elenco, el comediante Luis de Alba, quien dio detalles sobre su estado de salud.
De acuerdo con las declaraciones del comediante, el actor no habría sufrido fracturas y se encontraba de buen ánimo, pese a la gravedad del percance. Sin embargo, hasta este miércoles 28 de octubre no se había dado a conocer un informe médico oficial sobre sus lesiones ni la fecha en que podría abandonar el hospital.
La noticia generó preocupación entre sus seguidores, debido a que la caída ocurrió desde una altura considerable durante una presentación al aire libre del musical.
Jesús Ochoa permanece hospitalizado, según la información compartida por Luis de Alba ante medios de comunicación.
El comediante explicó que su compañero cayó desde una altura aproximada de 10 metros y señaló que, de acuerdo con lo que sabía, no se había roto ningún hueso.
“Se cayó de un elevador como de diez metros y no se rompió nada”, relató De Alba al hablar sobre el accidente. También comentó que Ochoa todavía tenía intenciones de continuar trabajando, a pesar de lo sucedido.
El comediante destacó que el actor se encontraba de buen ánimo. No obstante, no ofreció detalles médicos específicos sobre posibles lesiones internas, contusiones u otras complicaciones derivadas del impacto.
Hasta el momento, Jesús Ochoa no había emitido una declaración pública para explicar cómo ocurrió el accidente o informar directamente sobre su recuperación. Tampoco se habían difundido declaraciones de su hija, Jesusa Ochoa, acerca de su evolución.
La hospitalización permitirá que su evolución sea vigilada por personal médico. Por ahora, no se ha informado cuándo podría recibir el alta ni cuándo retomaría sus actividades profesionales.