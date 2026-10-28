Vocalista de "El Bronco" resulta gravemente herido tras incendio

"Brayan Ezequiel Vela, joven leonés y vocalista de El Bronco y su Banda, se encuentra delicado de salud tras el incendio en una fábrica de solventes en León. Hoy pedimos una oración por su recuperación. ¡Fuerza, Brayan! Tu historia y tus sueños aún tienen mucho por delante", se lee en la publicación.