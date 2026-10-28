Vocalista de "El Bronco" resulta gravemente herido tras incendio

Los seguidores de la música regional mexicana externaron su preocupación después de que el vocalista de "El Bronco y su Banda", Brayan Ezequiel Vela Rodríguez, resultó gravemente herido durante el incendio de una fábrica de solventes.
El pasado viernes 23 de octubre se registró un fuerte incendio en una fábrica de solventes ubicada en el cruce de las calles Bahía con Río Amarillo en la colonia San Nicolás en el municipio de León, Guanajuato.
En los hechos resultó herido el cantante de música regional mexicana, Brayan Ezequiel Vela Rodríguez, vocalista de "El Bronco y su Banda".
Por medio de sus redes sociales, "El Bronco y su Banda" informó que su integrante y vocalista, Brayan Ezequiel Vela Rodríguez, resultó con quemaduras graves en el incendio que se registró en un fábrica de solventes en León, Guanajuato.
Junto a una fotografía del cantante y del incendio en la fábrica de solventes, "El Bronco y su Banda" reportó que el músico se encuentra delicado de salud, por lo que pidieron oraciones para su recuperación.
"Brayan Ezequiel Vela, joven leonés y vocalista de El Bronco y su Banda, se encuentra delicado de salud tras el incendio en una fábrica de solventes en León. Hoy pedimos una oración por su recuperación. ¡Fuerza, Brayan! Tu historia y tus sueños aún tienen mucho por delante", se lee en la publicación.
De acuerdo con medios locales, Brayan Ezequiel Vela Rodríguez resultó con quemaduras de segundo y tercer grado, por lo que su estado de salud es reportado como delicado.
Ante esta situación los familiares solicitaron apoyo económico para cubrir los gastos del tratamiento.
Amigos e integrantes del grupo han mostrado su solidaridad mediante sus redes sociales.
Seguidores de la agrupación musical se han unido en apoyo al artista para sus gastos médicos.