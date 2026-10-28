¿Murió Laura Bozzo? Esto se sabe

La salud de Laura Bozzo mantiene en alerta a sus seguidores, luego de que la conductora peruana fuera sometida a una cirugía de emergencia por una úlcera duodenal perforada, una complicación que ha marcado el inicio de una difícil recuperación.
De acuerdo con reportes de medios mexicanos, la presentadora ingresó a un hospital de Acapulco, Guerrero, el pasado 13 de octubre, tras presentar problemas intestinales que requirieron una intervención quirúrgica inmediata. Posteriormente, debido a la complejidad de su cuadro clínico, fue trasladada a un hospital de Ciudad de México para continuar recibiendo atención especializada.
Su estado de salud se habría complicado con la aparición de neumonía y sepsis, por lo que ha permanecido bajo vigilancia médica en el área de cuidados intensivos. Los informes más recientes indican que su evolución ha sido lenta, aunque se ha reportado una leve mejoría y estabilidad en su frecuencia cardíaca.
La neumonía, sin embargo, continúa siendo motivo de preocupación, por lo que su recuperación permanece bajo estricta supervisión médica.
En medio de la preocupación por su delicado estado de salud, en las últimas horas comenzaron a circular publicaciones en redes sociales que aseguraban que Laura Bozzo había fallecido, generando alarma entre sus seguidores.
Sin embargo, hasta el 28 de octubre de 2026 no existe una confirmación oficial de su fallecimiento. Los reportes difundidos sobre su evolución médica indican que continúa hospitalizada, con una mejoría leve, aunque su condición sigue siendo delicada.
La difusión de estas versiones ha provocado confusión entre los usuarios, especialmente porque la conductora lleva varios días internada y la información sobre su recuperación ha sido limitada.
Hasta ahora, la información disponible apunta a que Bozzo continúa recibiendo atención médica y no respalda las versiones que anuncian su muerte.
Laura Cecilia Bozzo Rotondo es una abogada y presentadora de televisión de nacionalidad peruana que alcanzó notoriedad internacional gracias a sus polémicos programas de entrevistas y casos sociales.
Nacida en Lima, Perú, el 19 de agosto de 1951, se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la televisión latinoamericana, especialmente por el programa Laura en América, en el que abordaba conflictos familiares, problemas de pareja y situaciones personales de personas que acudían al espacio en busca de soluciones.
Su estilo directo, sus expresiones contundentes y sus frecuentes enfrentamientos con los participantes la convirtieron en un personaje ampliamente conocido y también polémico dentro del mundo del entretenimiento.
A lo largo de su carrera, Bozzo ha trabajado en distintos espacios televisivos y ha participado en programas de telerrealidad, ampliando su presencia en México y otros países de habla hispana.
Su trayectoria ha estado marcada tanto por su popularidad como por las controversias que han acompañado su vida pública. Ahora, la atención vuelve a centrarse en ella por su estado de salud, mientras sus seguidores permanecen pendientes de nuevas actualizaciones sobre su recuperación.