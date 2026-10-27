¿Nuevo romance a la vista? Tom Brady vuelve acaparar titulares

El exjugador de fútbol americano Tom Brady vuelve a despertar interés por su vida sentimental tras ser relacionado con la supermodelo Candice Swanepoel.
La modelo sudafricana, reconocida por su trayectoria en Victoria’s Secret, ha sido relacionada sentimentalmente con Brady en reportes de medios internacionales.
Aunque la noticia ha despertado curiosidad, ninguno de los dos ha confirmado públicamente el supuesto romance.
El nombre de Joan Smalls también comenzó a circular después de que surgieran especulaciones sobre un posible distanciamiento entre ella y Candice. Algunos usuarios relacionaron la situación con los rumores sentimentales que involucran a Brady.
En medio de la conversación circularon mensajes atribuidos a Joan Smalls sobre la deslealtad y las amistades que llegan a su fin. Algunos seguidores los interpretaron como posibles indirectas, pero no se ha confirmado que estuvieran dirigidos a Candice Swanepoel.
Amigas por años fueron compañeras de la supermodelo brasileña Gisele Bündchen, exesposa de Brady. Con él formaron una de las parejas más conocidas del mundo del entretenimiento y el deporte. Gisele y Brady se casaron en 2009 y anunciaron su divorcio en octubre de 2022, después de 13 años de matrimonio.
Durante su matrimonio, Gisele Bündchen y Tom Brady formaron una familia y tuvieron dos hijos juntos. Su separación recibió una amplia cobertura mediática y, desde entonces, la vida sentimental de ambos continúa despertando interés entre sus seguidores.
El nombre de Gisele vuelve a aparecer en las conversaciones porque forma parte del pasado sentimental de Brady.
Ni Candice ni Joan han confirmado públicamente que exista una disputa entre ellas por Tom Brady. El supuesto romance tampoco ha sido explicado directamente por la pareja, por lo que varios detalles de la historia continúan sin aclararse.
Tom Brady, Candice Swanepoel, Joan Smalls y Gisele Bündchen vuelven a captar la atención del público por una historia que mezcla romances, amistades pasadas y rumores de distanciamiento.