Yamal se quedó sin Balón de Oro y su padre protagonizó penosa pelea con mujer

La gala del Balón de Oro 2026 no solo dejó noticias por la coronación de Harry Kane como el mejor futbolista del mundo. En la antesala de la ceremonia celebrada en Londres, Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, habría protagonizado un vergonzoso incidente.
El episodio ha vuelto a colocar bajo los reflectores al entorno familiar de la joven estrella del FC Barcelona, cuya participación en la gala generaba enormes expectativas.
Lamine Yamal llegaba como uno de los principales candidatos a conquistar el prestigioso galardón individual, pero finalmente tuvo que conformarse con el tercer puesto, por detrás de Kylian Mbappé y del ganador, Harry Kane.
No obstante, un supuesto incidente protagonizado por el padre de Yamal antes del viaje a Londres añadió un ingrediente extradeportivo a una jornada que debía estar centrada en los mejores futbolistas del mundo.
Todo comenzó cuando Mounir Nasraoui se encontraba en una cafetería del aeropuerto de Barcelona, antes de viajar a Londres para acompañar a su hijo a la ceremonia del Balón de Oro.
Según El Español, el conflicto habría comenzado cuando Nasraoui colocó su chaqueta en una zona donde no estaba permitido.
Una trabajadora del establecimiento le habría solicitado que retirara la prenda, una indicación que, de acuerdo con los testimonios recogidos por la prensa, desencadenó una discusión que fue subiendo de tono.
Penoso: La situación habría escalado hasta el punto de que el padre del futbolista supuestamente escupió en el rostro de la empleada.
El incidente provocó la reacción de otras personas que se encontraban en el lugar y que intentaron intervenir para frenar el enfrentamiento.
Uno de los testigos habría tratado de mediar en la discusión, pero, según las informaciones publicadas, Nasraoui también se habría enfrentado con él y habría intentado utilizar una silla del establecimiento para agredirlo.
La tensión generada obligó a la intervención de agentes de la Guardia Civil, que acudieron para controlar la situación.
Finalmente, el altercado fue resuelto y el padre de Lamine Yamal pudo continuar con su viaje a Londres.
La situación no habría terminado ahí. Otro pasajero habría intentado intervenir para frenar el enfrentamiento y defender a la trabajadora, pero, según las mismas informaciones, también habría sido objeto de una reacción violenta por parte de Nasraoui.
El incidente, sin embargo, ha generado repercusión por la identidad del protagonista y por haberse producido justo antes de una de las noches más importantes en la carrera del delantero azulgrana.
Mounir Nasraoui es conocido por ser el padre de Lamine Yamal, una de las figuras más mediáticas del fútbol europeo. Su presencia pública ha aumentado al mismo tiempo que su hijo se consolidaba como una de las grandes estrellas del Barcelona y de la selección española.
Nasraoui también ha ganado notoriedad por sus publicaciones, vídeos y apariciones en redes sociales, donde suele mostrar su orgullo por los logros del joven atacante. Sin embargo, su exposición mediática también ha estado acompañada de diferentes episodios polémicos que han trascendido el ámbito deportivo.
Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, vuelve a estar en el centro de la controversia después de protagonizar, según la prensa española, un tenso altercado en el aeropuerto de Barcelona, justo antes de viajar a Londres para acompañar a su hijo a la gala del Balón de Oro 2026.
Originario de Marruecos y vinculado a la localidad catalana de Mataró, Nasraoui ha acompañado públicamente el crecimiento deportivo de Lamine. Con el paso de los años, su presencia en las redes sociales y sus apariciones en diferentes espacios digitales han contribuido a que también se convierta en un personaje mediático.
En ocasiones, sus declaraciones han generado debates sobre la presión que rodea a las jóvenes estrellas, el papel de sus familiares y los límites de la exposición pública. La popularidad de Lamine ha provocado que cualquier episodio relacionado con su entorno familiar adquiera una repercusión considerable.
El último incidente en el aeropuerto vuelve a colocar esa relación entre la fama deportiva y la exposición familiar en el centro de la conversación.