Precio del dólar este martes 27 de octubre en Honduras

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró una leve baja frente al lempira este martes 27 de octubre, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).
Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en L26.8964 por dólar, mientras que la tasa de venta se ubicó en L27.0309.
En comparación con el lunes 26 de octubre, cuando la compra alcanzó L26.9002 y la venta se situó en L27.0347, ambas cotizaciones disminuyeron L0.0038 por dólar. Este movimiento representa una reducción en el precio de referencia de la moneda estadounidense.
El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en Honduras. Sus variaciones son relevantes para las empresas que realizan importaciones y para las familias que reciben remesas en dólares, ya que influyen en el valor en lempiras de las transacciones en moneda extranjera.
¿Dónde comprar dólares en Honduras?
El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH), mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de empresas y ciudadanos.
Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.
¿Cómo se calcula el precio del dólar?
El BCH publica diariamente el tipo de cambio de referencia con base en los resultados de la subasta de divisas. Las tasas oficiales de compra y venta sirven como referencia para las operaciones cambiarias y pueden variar de una jornada a otra, según los registros de la institución.
Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.