Precio del dólar este martes 27 de octubre en Honduras

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró una leve baja frente al lempira este martes 27 de octubre, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en L26.8964 por dólar, mientras que la tasa de venta se ubicó en L27.0309.

En comparación con el lunes 26 de octubre, cuando la compra alcanzó L26.9002 y la venta se situó en L27.0347, ambas cotizaciones disminuyeron L0.0038 por dólar. Este movimiento representa una reducción en el precio de referencia de la moneda estadounidense.