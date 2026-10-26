Invierten más de L3.2 millones para modernizar 55 talleres de calzado en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. Con una inversión superior a los 3.2 millones de lempiras busca modernizar y fortalecer 55 talleres de calzado en San Pedro Sula, mediante un proyecto orientado a mejorar la productividad, aumentar las ventas y ampliar las oportunidades de mercado para los fabricantes de la zona norte del país.

La iniciativa es impulsada con el acompañamiento del Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (Senprende) y el Centro de Desarrollo Empresarial, con el propósito de mejorar las condiciones de producción de los negocios dedicados a la elaboración de zapatos.

De acuerdo con los datos del proyecto, los 55 emprendimientos beneficiados están conformados por un 60% de hombres y un 40% de mujeres, con una importante participación de productores mayores de 40 años. La meta es que los negocios fortalezcan sus procesos productivos y comerciales, con un incremento de al menos un 15% en sus ventas respecto a la línea base del programa.

Jorge Velásquez, de Senprende, destacó que el rubro zapatero mantiene su importancia económica y familiar, pues durante las visitas a los talleres encontraron negocios en los que trabajan padres, hijos y abuelos.

“Varios talleres que visitamos trabajaban tres generaciones de una misma familia. Eso nos permite ver que existe un relevo generacional y que el sector sigue despertando interés en las generaciones”, expresó.