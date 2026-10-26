Invierten más de L3.2 millones para modernizar 55 talleres de calzado en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. Con una inversión superior a los 3.2 millones de lempiras busca modernizar y fortalecer 55 talleres de calzado en San Pedro Sula, mediante un proyecto orientado a mejorar la productividad, aumentar las ventas y ampliar las oportunidades de mercado para los fabricantes de la zona norte del país.
La iniciativa es impulsada con el acompañamiento del Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (Senprende) y el Centro de Desarrollo Empresarial, con el propósito de mejorar las condiciones de producción de los negocios dedicados a la elaboración de zapatos.
De acuerdo con los datos del proyecto, los 55 emprendimientos beneficiados están conformados por un 60% de hombres y un 40% de mujeres, con una importante participación de productores mayores de 40 años. La meta es que los negocios fortalezcan sus procesos productivos y comerciales, con un incremento de al menos un 15% en sus ventas respecto a la línea base del programa.
Jorge Velásquez, de Senprende, destacó que el rubro zapatero mantiene su importancia económica y familiar, pues durante las visitas a los talleres encontraron negocios en los que trabajan padres, hijos y abuelos.
“Varios talleres que visitamos trabajaban tres generaciones de una misma familia. Eso nos permite ver que existe un relevo generacional y que el sector sigue despertando interés en las generaciones”, expresó.
Velásquez señaló que los productores han enfrentado dificultades relacionadas con el aumento de los costos, la competencia extranjera, la falta de materia prima y las limitaciones de maquinaria, factores que afectan su capacidad para producir y atender pedidos.
Indicó que el objetivo no es únicamente entregar equipo, sino contribuir a que los negocios sean sostenibles, mejoren la calidad de sus productos, accedan a nuevos mercados y generen más empleos.
“Creemos en su capacidad y en su talento y, sobre todo, creemos en su esfuerzo, porque ustedes han seguido adelante incluso con las circunstancias que han sido difíciles”, manifestó.
El funcionario también informó que Senprende trabaja en la articulación con otras secretarías del Estado para explorar mecanismos que permitan que las instituciones públicas adquieran parte de la producción de los talleres hondureños.
La estrategia pretende fortalecer un sector que genera ingresos para numerosas familias y que forma parte de la actividad productiva de San Pedro Sula. Con la modernización de los talleres, se espera mejorar su capacidad de respuesta ante la demanda y ampliar sus posibilidades de crecimiento.