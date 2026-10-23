USTU refuerza seguridad en el transporte público de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortés. La Unidad de Seguridad al Transporte Urbano (USTU-SPS) desplegó este viernes 23 de octubre operativos preventivos en puntos estratégicos de San Pedro Sula, con el objetivo de garantizar la seguridad de conductores y usuarios del transporte público. Las intervenciones son ejecutadas por la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet), a través de la USTU-SPS, como parte de las estrategias operativas focalizadas en la reducción del delito y el fortalecimiento de la paz social. Las acciones comenzaron desde tempranas horas de este viernes e incluyeron patrullajes en motocicleta en sectores estratégicos, paradas y terminales de buses de la capital industrial.

Durante los despliegues, los agentes realizan consultas de identificación ciudadana mediante el sistema NACMIS, así como revisiones del estatus vehicular para verificar la información correspondiente a las personas y los vehículos.

Asimismo, los policías inspeccionan las unidades del transporte público para comprobar que no se trasladen armas o sustancias ilícitas y anticiparse a posibles hechos delictivos durante los recorridos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Estas intervenciones buscan generar un entorno de confianza para los ciudadanos que utilizan diariamente el transporte público para desplazarse hacia sus hogares y lugares de trabajo. Los operativos también responden a la necesidad de prevenir delitos que afectan al sector transporte en San Pedro Sula, como la extorsión, robos, asaltos, amenazas y los cobros ilegales contra conductores y pasajeros.

Además de evitar estos crímenes, las verificaciones e inspecciones permiten a los agentes identificar a personas que podrían estar vinculadas con actividades criminales.

Asimismo, la presencia policial en las paradas, terminales y unidades también disuade las comisiones delictivas en espacios de alta circulación de pasajeros, donde diariamente coinciden conductores, ayudantes y usuarios del servicio. La Daet informó que continuará intensificando las labores preventivas y operativas mediante la USTU en diferentes sectores de la zona norte del país, con intervenciones orientadas a fortalecer la seguridad en el transporte público.