Policía incrementa operativos de seguridad en San Pedro Sula

San Pedro Sula

Las autoridades policiales reforzarán esta semana los operativos de seguridad en distintos sectores de San Pedro Sula con el objetivo de prevenir robos, combatir otros hechos delictivos y brindar mayor seguridad a la ciudadanía.

Las acciones se concentran en puntos estratégicos como paradas de buses, terminales de transporte, el centro de la ciudad y diversos barrios y colonias donde se registran una mayor incidencia de delitos.

El portavoz de la Policía Nacional en la zona norte, Alejandro Valladares, informó a LA PRENSA que durante junio se refuerzan las medidas de vigilancia debido a la alta circulación de dinero generada por el pago del decimocuarto mes de salario y el incremento de la actividad comercial y recreativa por la Feria Juniana, una situación que suele ser aprovechada por grupos delictivos para cometer asaltos y otros ilícitos. De acuerdo a información del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), en junio se registra un circulante adicional de apróximadamente 14,000 millones de lempiras por el pago del decimocuarto mes de salario del secror privado y el sector público.

"Estamos fortaleciendo la presencia policial mediante patrullajes preventivos, unidades motorizadas y agentes a pie en diferentes puntos de la ciudad para garantizar la seguridad de la población", detalló Valladares. El funcionario agregó que los operativos se concentran en sectores comerciales, terminales de transporte, entidades bancarias, zonas de eventos y otros puntos de alta afluencia de personas, con el propósito de prevenir hechos delictivos y brindar mayor tranquilidad a la ciudadanía durante las celebraciones junianas.

Las autoridades indicaron que estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad orientada a fortalecer la prevención del delito y garantizar mayor tranquilidad a la población sampedrana.