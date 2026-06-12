Tomás Zambrano se reúne con empresarios de Choloma y promete respaldo

Choloma, Cortés

Durante el encuentro, Zambrano aseguró que tanto el Poder Legislativo como el Gobierno central mantienen apertura para trabajar junto a autoridades locales y el sector privado en la búsqueda de soluciones a los desafíos que enfrenta Choloma.

El presidente del Congreso Nacional , Tomás Zambrano , sostuvo este viernes una reunión con representantes de la Cámara de Comercio e Industrias de Choloma (CCICH), empresarios y sectores sociales del municipio, donde abordaron temas relacionados con inversión, seguridad y desarrollo local.

El titular del Congreso fue recibido por la presidenta de la CCICH, Karla García, miembros de la junta directiva, empresarios, regidores municipales, representantes de maquilas, fundaciones y sociedad civil.

En su intervención, Zambrano señaló que uno de los enfoques del actual Congreso ha sido impulsar medidas orientadas a fortalecer la inversión privada y la generación de empleo.

Entre las acciones mencionó la ampliación del Régimen de Importación Temporal (RIT), la aprobación de la Ley de Empleo a Tiempo Parcial y la reciente Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía y Turismo.

El congresista también hizo referencia a reformas en materia de seguridad aprobadas recientemente, orientadas a combatir delitos como la extorsión, problemática que ha afectado a distintos sectores del país, incluyendo Choloma.

Por su parte, la presidenta de la CCICH destacó la importancia de la visita, señalando que es la primera vez que un presidente del Congreso Nacional se reúne oficialmente con el sector empresarial del municipio.

García expuso que, pese a ser uno de los principales motores económicos del país y uno de los municipios que más empleo genera, Choloma enfrenta retos importantes en áreas como infraestructura, seguridad y atención gubernamental.

Asimismo, pidió que el municipio reciba mayor atención del Estado y que se atiendan las necesidades históricas que han afectado su desarrollo.

En la reunión también participaron los diputados por Cortés, Alejandra Vallecillo y Alberto Chedrani, quienes acompañaron al presidente del Legislativo en el encuentro