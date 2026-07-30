Gala empresarial destaca el liderazgo de los grandes referentes de Honduras

Tegucigalpa, Honduras

En una velada donde la elegancia y el reconocimiento a la visión empresarial se fusionaron de manera magistral, el sector privado celebró la grandeza de quienes día a día construyen el futuro productivo del país. La cita reunió a las figuras más destacadas de la industria, en un ambiente diseñado para rendir tributo al esfuerzo, la resiliencia y el compromiso de personalidades que inspiran con su ejemplo. Los galardones para cada líder empresarial fueron hechos por Manpower Group y Brain Consulting Group, en su primera edición. ​Dentro de este selecto grupo de homenajeados destacó la figura del licenciado Jorge Canahuati Larach, presidente de Grupo OPSA y de la revista Estrategia & Negocios (E&N), galardonado por su impecable trayectoria corporativa y su aporte invaluable al desarrollo de Honduras y Centroamérica.

Su liderazgo visionario al frente de marcas emblemáticas como El Heraldo y La Prensa no solo ha fortalecido la industria de los medios, sino que se consolida como un faro de integridad e innovación para las futuras generaciones de empresarios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Un salón del Hotel Real Intercontinental de Tegucigalpa sirvió como el escenario idóneo para acoger esta gala de distinción institucional, convocando a más de 40 altos directivos del ámbito bancario, de consumo masivo y telecomunicaciones, entre otros rubros. ​"La actividad es una premiación a los líderes más visionarios de Honduras, donde se les está reconociendo por su legado y por su trayectoria", expresó Issis Sandoval, country manager de Manpower Group para Honduras y Nicaragua.

Alto valor empresarial

​El encuentro se convirtió en un distinguido punto de convergencia donde se aplaudió la valiosa contribución de cada ejecutivo al dinamismo socioeconómico del país, reforzando los lazos de colaboración entre las industrias líderes de la región. ​"Tenemos diversidad de industrias, hay representantes de la banca, consumo masivo, telecomunicaciones", detalló Sandoval.