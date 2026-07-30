Herediano vs Marathón, EN VIVO, Copa Centroamericana, horario y dónde verlo

San José, Costa Rica.

El compromiso promete emociones desde el inicio, con dos instituciones de gran tradición que buscarán comenzar con el pie derecho su camino en la competencia.

El conjunto verdolaga tendrá una prueba de alto calibre desde su estreno, ya que visitará territorio costarricense para medirse al Club Sport Herediano , vigente campeón del fútbol tico y uno de los principales candidatos a pelear por el título del certamen.

El Club Deportivo Marathón , uno de los equipos más históricos y laureados del fútbol hondureño, hará este jueves su esperado regreso a la Copa Centroamericana 2026, el torneo que reúne a las principales potencias del área y que representa una vitrina internacional para los clubes de la región.

El partido pactado inicialmente para el Estadio Nacional La Sabana de San José fue movido para el Alejandro Morera Soto, debido a problemas estructurales en la máxima casa deportiva de los ticos.

Marathón llega con la ilusión de romper los pronósticos y dar uno de los grandes golpes de la jornada inaugural. Con una plantilla renovada y un proyecto deportivo que genera expectativas, los sampedranos confían en sacar un resultado positivo en una de las canchas más complicadas de Centroamérica, conscientes de que sumar fuera de casa podría marcar la diferencia en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda.

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El encuentro también marcará el debut oficial del entrenador argentino Silvio Rudman al frente del equipo verdolaga. El estratega sudamericano asumió el cargo tras la salida de su compatriota Pablo Lavallén, quien llevó al club a disputar dos finales de la Liga Nacional, aunque sin poder conquistar el campeonato.

Rudman aterriza en Honduras luego de una importante etapa en las categorías menores de Boca Juniors y ahora tendrá el reto de devolver al Marathón al protagonismo tanto a nivel nacional como internacional.

Para afrontar este desafío, la directiva realizó una fuerte inversión en el mercado de fichajes. El club incorporó jugadores de jerarquía como Alberth Elis, Nairobi Vargas, Natael Martínez, Jonathan Martínez y el experimentado colombiano Yairo Moreno, campeón con León. La combinación entre experiencia y talento convierte al conjunto sampedrano en un rival capaz de competir de tú a tú frente a cualquier equipo de la región.

Del otro lado estará un Herediano que afronta la Copa Centroamericana con la obligación de pelear por el título. Los rojiamarillos disputan su quinta participación consecutiva en el torneo y acumulan una destacada trayectoria, alcanzando las semifinales en dos ocasiones. Tras quedarse a las puertas de la final en las ediciones de 2023 y 2024, el campeón costarricense considera que este puede ser el año para dar el paso definitivo y conquistar un trofeo que se le ha escapado en los últimos años.

Dentro del plantel florense sobresale el defensor hondureño Getsel Montes, un viejo conocido del Marathón tras su paso por Real España, equipo con el que protagonizó numerosos clásicos sampedranos frente a los verdolagas. Su conocimiento del fútbol hondureño y de varios jugadores del rival puede convertirse en un factor importante para el conjunto costarricense.