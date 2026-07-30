¿Volverá a la H? Andy Nájar rompe el silencio tras el Juego de las Estrellas

Charlotte.

El futbolista hondureño Andy Nájar volvió a ser protagonista en el MLS All-Star Game, donde representó al Nashville SC y ayudó al equipo de estrellas de la MLS a imponerse 4-3 sobre el combinado de la Liga MX en un vibrante encuentro disputado en el Bank of America Stadium de Charlotte. Tras el partido, el catracho atendió a nuestro corresponsal en Estados Unidos, Alexi Padilla, en zona mixta tras finalizar el partido, donde expresó su satisfacción por haber vivido una nueva edición del prestigioso evento.

"Muy bien, contento. Creo que es bonito vivir esta experiencia. Se disfruta jugar con compañeros que uno admira desde pequeño y la verdad que es muy lindo porque al final conseguimos el gane", afirmó Nájar. El experimentado lateral aseguró que disfrutó cada minuto sobre el terreno de juego y consideró que cumplió con lo que esperaba de su participación. "Era un partido para disfrutar. Hicimos lo que teníamos que hacer, que era sacar el resultado. En lo personal creo que hice bien las cosas y al final lo más importante es que pudimos lograr el objetivo", comentó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Confía en el crecimiento de Honduras Durante la entrevista, Nájar también habló del presente de la Selección Nacional y se mostró optimista con el proceso que atraviesa la Bicolor.