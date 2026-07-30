Muere el actor Manolo Solo a los 62 años

España.

El actor español Manuel Jesús Fernández Serrano -quien artísticamente fue conocido como Manolo Solo- falleció este jueves 30 de julio, a los 62 años de edad, dio a conocer la prensa del extranjero. Su muerte se dio después de que luchó contra el cáncer.

Mediante una publicación en Twitter -red ahora llamada X-, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España confirmó el fallecimiento del actor ganador del Premio Goya como Mejor actor de reparto por su trabajo en el thriller “Tarde para la ira” (2016).

“Fallece el actor Manolo Solo a los 62 años. Recibió el Goya a Mejor actor de reparto por ‘Tarde para la ira’ y estuvo nominado por ‘B, la película’, ‘El buen patrón’, ‘Cerrar los ojos’ y ‘Una quinta portuguesa’”, se lee en el tuit de la Academia de Cine dedicado a la estrella española.