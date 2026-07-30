Atada y amordazada: hallan sin vida a la modelo Raiza Martínez

LIMA, PERÚ

La muerte de Raiza Martínez Ccopa, una modelo de OnlyFans de 34 años conocida en redes sociales como "La Chocolatita" , ha causado conmoción en Perú.

Una reconocida modelo fue hallada muerta , amordazada y atada en una habitación tras casi 24 horas desaparecida en Lima, Perú.

La mujer fue encontrada sin vida el pasado miércoles en un inmueble ubicado en el sector de La Planicie, en el distrito de La Molina, en Lima, luego de permanecer desaparecida durante casi 24 horas.

La Policía llegó al lugar tras recibir una alerta de la madre del principal sospechoso. Al ingresar a una de las habitaciones del inmueble, los agentes encontraron a Raiza atada de manos y con la boca cubierta con cinta adhesiva.

El examen médico forense estableció que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por estrangulación.

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Los investigadores también determinaron que el cuerpo habría permanecido oculto en la habitación durante más de 12 horas antes de ser descubierto.

Por este caso fue detenido Óscar Raúl Arias Muñoz, de 36 años, quien trabaja como administrador logístico. Según la investigación preliminar, el hombre habría estado consumiendo bebidas alcohólicas con Raiza pocas horas antes de que se perdiera su rastro.

Las autoridades continúan recopilando evidencias para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte de la modelo. El detenido permanece bajo investigación mientras avanza el proceso judicial.

Por su parte, los familiares de Raiza exigen que el caso sea esclarecido en su totalidad.

Además, denunciaron que dos teléfonos celulares de la víctima desaparecieron de la escena, por lo que consideran que esos dispositivos podrían contener mensajes, llamadas u otra información clave para reconstruir sus últimas horas.

Las autoridades peruanas mantienen abiertas las investigaciones para determinar todos los hechos relacionados con el caso y establecer las responsabilidades correspondientes.

La familia de Raiza Martínez Ccopa insiste en que su principal objetivo es conocer toda la verdad sobre lo ocurrido y obtener justicia por su muerte.