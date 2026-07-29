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El parque Universal inaugurará una casa del terror en honor a Ozzy Osbourne

La atracción estará disponible el próximo mes de agosto.

  • Actualizado: 29 de julio de 2026 a las 14:41 -
  • Agencia EFE
El parque Universal inaugurará una casa del terror en honor a Ozzy Osbourne

El artista británico Ozzy Osbourne en una imagen de archivo.

 EFE
Miami, Florida.

Los parques de Universal Studios en Estados Unidos rendirán un homenaje póstumo al músico británico Ozzy Osbourne con una casa del terror inspirada en su carrera como solista, durante el evento Halloween Horror Nights, según anunció este miércoles la compañía.

La casa del terror abrirá el 28 de agosto en Orlando (Florida) y el 3 de septiembre en Hollywood (California).

La atracción 'Ozzy Osbourne: Príncipe de las Tinieblas', recorre 45 años de la trayectoria en solitario del artista a través de la música de sus discos y guía a los visitantes por los mundos oscuros y surrealistas que inspiraron su obra.

En Universal Studios Hollywood, el recorrido traslada a los fans a Birmingham (Inglaterra), ciudad natal del cantante, y arranca con 'Crazy Train', su canción más conocida, antes de repasar las distintas facetas del artista a lo largo de las décadas.

En Universal Orlando, la experiencia se inspira en las portadas de algunos de sus álbumes, como 'Diary of a Madman' o 'Bark at the Moon'.

@halloweenhorrornights

Let the madness begin! A haunted house inspired by the twisted mind of Ozzy Osbourne is coming to Universal Studios Halloween Horror Nights. Scream through a decaying world where music and mayhem collide. Tickets are on sale now.

♬ original sound - Halloween Horror Nights

Osbourne, cofundador de la banda Black Sabbath y considerado uno de los pioneros del 'heavy metal', murió en julio de 2025 a los 76 años en Inglaterra, su apodo, Príncipe de las Tinieblas, da nombre a la atracción.

Halloween Horror Nights se celebrará en noches seleccionadas hasta el 1 de noviembre en los dos complejos.

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Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

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