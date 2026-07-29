Motociclista muere tras ser atropellado por una volqueta en el bulevar del este de San Pedro Sula

Un motociclista, cuya identidad aún no ha sido revelada por las autoridades, perdió la vida trágicamente la mañana de este miércoles tras sufrir un accidente de tránsito en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.
De acuerdo con los informes preliminares, el desafortunado hecho ocurrió cuando una volqueta impactó al motociclista. Debido a la gravedad del golpe, el conductor de la motocicleta falleció de forma casi inmediata.
Tras el trágico suceso, agentes de la Policía Nacional llegaron a la escena y requirieron al conductor del pesado vehículo para efectos de investigación.
El cadáver de la víctima quedó tendido a la orilla de la calle, cerca de su motocicleta, a pocos metros de las instalaciones del Instituto de la Propiedad (IP).
Los agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) inician las investigaciones correspondientes que permitan deducir las responsabilidades del caso.