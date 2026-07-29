Sector construcción respalda Plan Nacional de Vivienda, pero advierte retos para su ejecución

Los desarrolladores y representantes del sector construcción respaldan el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/caf-primer-desembolso-150-millones-vivienda-social-honduras-EE31537232" target="_blank">Plan Nacional de Vivienda</a>, que busca impulsar la construcción de al menos 15,000 viviendas en el corto y mediano plazo. Sin embargo, advierten que su ejecución enfrentará importantes desafíos.Entre los desafíos se encuentra la demora en la obtención de permisos de construcción, que en algunos casos puede extenderse hasta cuatro años, la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/gobierno-politica-nacional-vivienda-subsidios-casas-interes-social-KD31542558" target="_blank">escasez de proyectos de vivienda social </a>y el incremento en el costo de los materiales, factores que han elevado el precio de las viviendas en Honduras.