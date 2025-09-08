Salario de 50 mil lempiras no alcanza para comprar casa en Honduras

San Pedro Sula, Cortés

Una persona soltera, o una pareja que en conjunto perciba menos de 50,000 lempiras mensuales, no puede aspirar a comprar una vivienda propia en Honduras. En los últimos cinco años, los precios de las casas han crecido de manera exponencial, sobre todo en las principales ciudades. La falta de fondos del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) ha dejado como única alternativa de financiamiento a la banca privada, donde las tasas de interés alcanzan hasta el 18%.

El valor mínimo de una vivienda oscila entre 1.5 y 2 millones de lempiras. Se trata de espacios básicos con hasta tres cuartos, sala, cocina y uno o dos baños.

Tasas de interés e ingresos que exige la banca, el RAP y Banhprovi

Para adquirir una casa valorada en 2.2 millones de lempiras, con fondos de Banhprovi y a una tasa de interés del 7%, se requiere un ingreso mensual mínimo de 40,000 lempiras. En el caso del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), con una tasa de 11.5%, el ingreso exigido asciende a 60,000 lempiras. Con fondos de la banca privada, cuya tasa más baja es del 14%, el ingreso requerido se eleva a 71,000 lempiras. Las instituciones financieras exigen además una prima del 10%, ya que solo financian hasta el 90% del valor de la vivienda. En algunos casos se permite aplicar en pareja o junto a los padres, para sumar ingresos familiares y cumplir los requisitos. El acceso a la vivienda se complica al considerar que, además de la cuota mensual, las personas deben cubrir servicios básicos, alimentación, transporte y otros gastos. Esto implica percibir más de 40,000 lempiras mensuales, lo que limita el acceso a un reducido grupo de la población, tomando en cuenta que el salario mínimo en grandes empresas es de 17,557.35 lempiras. Al ofrecer la tasa más baja, Banhprovi representa la opción más viable para quienes aspiran a tener casa propia. Sin embargo, en lo que va de 2025 la institución no ha dispuesto de nuevos fondos.

Sin fondos Banhprovi

Desde abril, la Cámara Hondureña de la Construcción (Chico) denunció que el Gobierno no ha asignado recursos a Banhprovi este año, por lo que la entidad operó únicamente con remanentes de 2024. Dichos fondos se agotaron hace meses, generando una crisis que afecta tanto al sector construcción como al inmobiliario. “Todo este año no ha habido fondos por parte de Banhprovi, y las tasas de interés en los bancos han tenido aumentos que hacen imposible comprar una casa con fondos propios. La construcción de viviendas ha estado prácticamente detenida”, declaró a LA PRENSA, Ariel Santos, directivo de la Asociación de Urbanizadores y Promotores de Vivienda de Honduras (Asuprovih). Aunque las tasas en la banca comienzan a descender de 18% a 15% o 16%, siguen siendo altas en comparación con el 7% de Banhprovi. “Aplicar a un préstamo de dos millones de lempiras, al 18%, a 30 años, implica una cuota de 30,000 lempiras y un ingreso de 100,000 lempiras, porque la cuota representa el 30% del ingreso total. Esa es la importancia de los fondos Banhprovi, porque si aplico a los mismos dos millones con una tasa del 7% la cuota baja a 13,200 lempiras y el ingreso exigido a 44,000”, ejemplificó Santos.

La construcción de viviendas sociales también se ha visto paralizada. “En San Pedro Sula, por el costo de la tierra, es imposible construir vivienda social”, agregó.

En Honduras el déficit habitacional supera el millón de casas

El déficit habitacional histórico en Honduras supera las 1.6 millones de unidades. De estas, unas 970,000 deben construirse y el resto requieren reparación o mejoras. En 2024 se dejaron de construir unas 18,000 viviendas debido al atraso en el desembolso de fondos Banhprovi, mientras que solo se edificaron unas 12,000. Yoselyn Paz, agente inmobiliario de Masscasa, señaló a este rotativo que algunas instituciones bancarias han reducido sus tasas de interés de 18% a 14%. “El préstamo se otorga de acuerdo con la capacidad de pago del cliente. El banco realiza una precalificación e investiga si la persona es sujeto de crédito, si está en la central de riesgo o si es morosa. De cada diez clientes, solo dos califican en la banca, por bajos ingresos o por aparecer en la central de riesgo”, explicó Paz. La difícil situación económica, marcada por altos precios y bajos salarios, ha provocado un fuerte endeudamiento que limita aún más el acceso a créditos habitacionales. “Una pareja que entre ambos gane 70,000 lempiras puede optar a una vivienda. Una persona sola lo tiene muy difícil, salvo que reciba apoyo de los padres”, añadió.

Nuevas políticas del RAP

El RAP, con sus nuevas políticas, exige al menos un año de cotización continua para acceder a préstamos. Antes bastaba con seis meses, incluso en modalidad de pago único.