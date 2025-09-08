Salario de 50 mil lempiras no alcanza para comprar casa en Honduras

Desde abril, la Cámara Hondureña de la Construcción (Chico) denunció que el Gobierno no ha asignado recursos a Banhprovi este año, por lo que la entidad operó únicamente con remanentes de 2024. Dichos fondos se agotaron hace meses, generando una crisis que afecta tanto al sector construcción como al inmobiliario.“Todo este año no ha habido fondos por parte de Banhprovi, y las tasas de interés en los bancos han tenido aumentos que hacen imposible comprar una casa con fondos propios. La construcción de viviendas ha estado prácticamente detenida”, declaró a <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/#google_vignette" target="_blank">LA PRENSA</a>, Ariel Santos, directivo de la Asociación de Urbanizadores y Promotores de Vivienda de Honduras (Asuprovih).Aunque<b> las tasas en la banca</b> comienzan a descender de 18% a 15% o 16%, siguen siendo altas en comparación con el 7% de Banhprovi.“Aplicar a un préstamo de dos millones de lempiras, al 18%, a 30 años, implica una cuota de 30,000 lempiras y un ingreso de 100,000 lempiras, porque la cuota representa el 30% del ingreso total. Esa es la importancia de los fondos Banhprovi, porque si aplico a los mismos dos millones con una tasa del 7% la cuota baja a 13,200 lempiras y el ingreso exigido a 44,000”, ejemplificó Santos.