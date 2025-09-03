  1. Inicio
Puerto de Henecán colapsa por exceso de carga y falta de maquinaria

El puerto de Henecán enfrenta saturación, falta de maquinaria y limitaciones para atender la creciente demanda de importaciones y exportaciones

Puerto de Henecán colapsa por exceso de carga y falta de maquinaria

La llegada de un solo barco con 980 contenedores terminó de colapsar el puerto de Henecán que solo cuenta con dos maquinarias y una de ellas estaba en mal estado.

 Foto: Cortesía
San Pedro Sula, Cortés

El Puerto de Henecán, en el municipio de San Lorenzo, departamento de Valle, se ha vuelto insuficiente ante la creciente demanda de mercancías de importación y exportación.

Agentes aduaneros se tomaron las instalaciones denunciando la inoperancia en el despacho de carga y la falta de atención en áreas administrativas. Señalaron que la única grúa disponible para descarga estaba en mal estado.

En un video que circula en redes sociales, se observa la saturación de contenedores en los patios del puerto. “Mire patrón cómo están los bloques de contenedores, para que le notifique a los clientes, y solo estamos con una máquina”, dice un trabajador mientras graba las imágenes.

Aunque cuentan con dos máquinas, una está en mal estado. La cantidad de contenedores ya supera la capacidad instalada del puerto, que recibe en gran parte mercancía proveniente de Asia.

La Empresa Nacional Portuaria (ENP) reconoció, mediante un comunicado, que enfrenta una congestión que ha limitado las operaciones y retrasado el despacho de mercancías.

“Esta situación ha provocado un colapso en la capacidad de almacenamiento y movilización, por lo que dependemos directamente de la agilización de los procesos por parte de Aduanas Henecán para descongestionar el área y continuar brindando un servicio óptimo”, señaló la institución en el escrito.

Aunque la protesta de los agentes aduaneros concluyó, el problema persistirá hasta que se adquiera más maquinaria y se amplíen las instalaciones, advirtieron representantes navieros.

El puerto, ubicado en el Golfo de Fonseca, construido en 1980, resulta pequeño frente al crecimiento de la actividad marítima en los últimos años.

En entrevista concedida a LA PRENSA, Carlos Bueso, gerente de la ENP, afirmó que la cantidad de barcos atendidos en Henecán se ha duplicado y podría crecer aún más si se contara con mayor infraestructura.

“En años anteriores se recibían unos 14 barcos al mes; en esta administración hemos aumentado a 46 barcos mensuales. Se ha duplicado la cantidad de embarcaciones y también la carga. Con la llegada de más empresas, usted ve apilados los contenedores, ya no podemos recibir más carga y estamos perdiendo; el país está perdiendo porque no hay capacidad”, aseveró Bueso.

El funcionario indicó que la inversión requerida supera los 180 millones de dólares y que se han analizado opciones de financiamiento con el Banco de Inglaterra, sin resultados hasta ahora. “Es urgente concretar la ampliación, dragado, extensión de muelles y mejoramiento de patios”, puntualizó.

Estas son las condiciones del puente de acceso del puerto.

Estas son las condiciones del puente de acceso del puerto.

 (Foto: Cortesía)

Después de Puerto Cortés, Henecán es el segundo puerto más importante del país. Es la principal puerta de exportación de productos agrícolas, industriales y pesqueros hacia América, Asia y Oceanía. Además, por este muelle ingresan vehículos y mercaderías provenientes de China, Taiwán, Corea del Sur, Japón, Malasia, Tailandia e India.

Respecto a la necesidad de más maquinaria, Bueso precisó que es fundamental adquirir dos manipuladores de contenedores tipo Reach Stacker y cuatro mulitas de carga, con un presupuesto estimado en 2.5 millones de dólares. “Es urgente comprar esa maquinaria; actualmente se alquila y con lo que se paga podríamos adquirirla”, aseguró.

La ENP busca adquirir la maquinaria por medio del mecanismo leasing o arrendamiento financiero con una empresa China. Este cedería la maquinaria a cambio del pago en cuotas periódicas, con la opción de comprar el bien al finalizar el plazo por un valor preacordado.

Bueso explicó que se pagaría en un término de tres años y es la propuesta considerada más accesible que las opciones en Estados Unidos y Alemania. La decisión final está en manos de la Junta Directiva y se espera que el proceso se concrete pronto.

Se conoció qué empresas navieras de Corea y Singapur estuvieron interesadas en operar en el puerto, pero, cuando vieron las condiciones en que se encuentra desistieron. "No se puede crecer con más empresas porque no hay capacidad", enfatizó un experto en el tema.

De acuerdo con un informe de la Administración Aduanera de Honduras, en 2024 la aduana de Puerto Henecán reportó una recaudación de 7,184.9 millones de lempiras, un aumento interanual de 4.7 %. En total, la importación marítima representó 35,757.7 millones de lempiras, de los 59,244.8 millones recaudados por la institución al cierre del año pasado.

Adolfo Becerril, director ejecutivo de la Asociación Hondureña de Compañías y Representantes Navieros (Ahcorena), manifestó a LA PRENSA que la deficiencia del puerto quedó evidenciada la semana pasada con la llegada de un barco perteneciente a la naviera taiwanesa Evergreen que transportaba 980 contenedores.

"Solo con ese barco que llegó colapsó el puerto, porque no tiene las condiciones necesarias para manejar tanta carga, no tiene la maquinaria suficiente ni los espacios de almacenaje. Las navieras pretenden traer más, barcos más grandes, con más carga, pero no se puede con estas limitantes", compartió Becerril.

Expertos señalaron la necesidad de una mayor coordinación entre las instituciones de Gobierno para mejorar las condiciones del puerto, que figura entre los que más impuestos recauda y posee un alto potencial para atraer nuevas empresas, así como incrementar el movimiento de importaciones y exportaciones, siempre que cuente con la infraestructura adecuada.

En Centroamérica, el puerto de San Lorenzo, en Honduras, es el único que carece de grúas propias y depende de las que traen los barcos, una muestra evidente de la urgente necesidad de inversión.

Kleymer Baquedano
Kleymer Baquedano
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.

