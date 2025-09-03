Puerto de Henecán colapsa por exceso de carga y falta de maquinaria

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/honduras-marina-mercante-riesgo-desvio-traslado-amonio-poroso-san-lorenzo-GD26168871" target="_blank">El Puerto de Henecán, en el municipio de San Lorenzo</a>, departamento de Valle, se ha vuelto insuficiente ante la creciente demanda de mercancías de importación y exportación.<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/economia/honduras-30-millones-dolares-invertiran-dragar-puerto-san-lorenzo-DP16917747" target="_blank">Agentes aduaneros</a> se tomaron las instalaciones denunciando la inoperancia en el despacho de carga y la falta de atención en áreas administrativas. Señalaron que la única grúa disponible para descarga estaba en mal estado.