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Tras persecución policial en Comayagüela, detienen a sospechoso de robo de vehículo

La persecución concluyó sobre el bulevar del Norte, a la altura de un centro comercial, donde los agentes le cerraron el paso al vehículo, evitando que el conductor huyese

Tras persecución policial en Comayagüela, detienen a sospechoso de robo de vehículo

La persecución se registró ayer martes en horas de la noche. Imagen de la Policía Nacional.
Tegucigalpa

Una persecución policial registrada ayer martes en horas de la noche en el sector de Comayagüela, zona central de Honduras, finalizó con la detención de un presunto delincuente y la recuperación de un vehículo robado.

De acuerdo con el informe de las autoridades, el operativo se desencadenó luego de una llamada a través del Sistema Nacional de Emergencias 911 que alertó sobre el robo.

Tras la denuncia, la Policía Nacional inició un operativo para encontrar el vehículo robado, un pick-up marca Toyota Hilux, color rojo.

La persecución concluyó sobre el bulevar del Norte, a la altura de un centro comercial, donde los agentes le cerraron el paso al vehículo, evitando que el conductor huyese.

El detenido, cuya identidad y rostro no se revelaron, fue puesto a disposición de la fiscalía de turno del Ministerio Público para el proceso legal correspondiente por el delito de robo.

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Redacción La Prensa
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